OM Mercato : Mandanda va discuter avec Longoria

En contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda ne sait toujours pas si il sera toujours au club la saison prochaine. Relégué le plus souvent sur le banc de touche par Pau Lopez cette saison, le portier ne souhaite pas revivre une année similaire l’an prochain. Il a donc selon l’Équipe, demandé un rendez-vous avec Pablo Longoria pour éclaircir son avenir.

C’est l’un des débats qui a le plus agité l’actualité de l’Olympique de Marseille cette saison. Mandanda/Lopez ou Lopez/Mandanda. Débarqué cette saison de l’AS Rome en prêt avec option d’achat obligatoire, Pau Lopez était voulu par Jorge Sampaoli et Pablo Longoria pour ajouter une concurrence au poste de gardien et préparer la succession d' »Il Fenomeno » qui a fêté ses 37 ans en mars. Le gardien espagnol n’a pas tardé à avoir les faveurs du coach argentin et ce grâce à un jeu au pied et un positionnement qui convient mieux au système de jeu voulu par l’entraineur marseillais. Au total, Lopez a joué 35 matchs cette saison quand Mandanda a du se contenter de 15 parties.

Mandanda veut rencontrer Longoria !

Devant se contenter des matchs de Coupe de France ou de Conference League, l’international Français ne souhaiterait pas revivre une saison au poste de n°2. Selon les informations de l’Équipe, le gardien historique de l’OM aurait demandé à rencontrer Pablo Longoria pour clarifier sa situation pour l’an prochain. Une entrevue décisive, d’autant plus que plusieurs clubs courtiseraient Mandanda comme Nice par exemple.

Mandanda est un joueur historique — Sampaoli

Même si Jorge Sampaoli semble privilégier l’ancien gardien de l’AS Rome pour des raisons tactiques, l’entraîneur argentin a toujours déclaré qu’il savait qu’il pouvait compter sur 2 gardiens de haut niveau et a toujours tressé les louages de la légende olympienne. Une nouvelle fois interrogé sur le cas Mandanda, l’ancien sélectionneur argentin lui a une fois de plus rendu hommage.

« C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)

