OM Mercato: mauvaise nouvelle pour cette cible de Longoria ?

Avec une possible qualification en LDC qui se profile, le prochain mercato estival s’annonce très mouvementé du côté de l’OM. Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria après ses difficultés à Arsenal, Nicolas Pépé pourrait finalement quitter l’Angleterre pour l’Espagne.

À seulement 2 journées de la fin du championnat, Marseille est deuxième du classement et donc potentiellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour le club olympien dont cela était le principal objectif en début de saison. Un podium serait assurément synonyme d’un mercato ambitieux et conséquent avec Pablo Longoria aux manettes. Plusieurs pistes sont évoquées dans la presse les dernières semaines et certains dossiers semblent avancés plus vite que d’autres comme celui de Mohamed Ali Cho, l’angevin. Un club apprécié par Pablo Longoria car le président espagnol serait également sur l’ancien joueur d’Angers, Nicolas Pépé qui évolue à Arsenal depuis 3 ans.

Pépé en route pour la Liga ?

En difficulté depuis sa signature avec le club londonien, l’homme qui a coûté 80 millions d’euros aux Gunners ne semble plus rentrer dans les plans de Mikel Arteta qui souhaiterait lui trouver une porte de sortie dès cet été. Une aubaine pour Pablo Longoria qui se serait renseigné sur la possibilité d’enrôler l’ancien lillois.

Seulement, si on en croit les informations du journaliste sportif turc, Ekrem Konur, l’OM devra se battre avec le FC Séville qui semble avoir pris des longueurs d’avance sur ce dossier. Les Sévillans auraient déjà entamé les démarches pour attirer l’international ivoirien en Andalousie la saison prochaine, sous forme d’un prêt non obligatoire. Les négociations se poursuivent entre Arsenal et Monchi, le directeur sportif du club espagnol.

En cas de LDC, Sampaoli attend plus de recrues !

L’entraineur argentin n’a eu cesse de le répéter. En cas de participation à prochaine campagne de la Ligue des Champions, le coach olympien demandera un effort supplémentaire à sa direction pour constituer un effectif plus fourni, lui qui s’est souvent plein d’un « effectif court » cette saison.

Il y a quelques jours en conférence de presse, Jorge Sampoli avait réaffirmé cette nécessité :

« La Ligue des Champions doit générer un effort différent, et est-ce qu'on veut aller chercher le titre de Ligue 1 ? Il faut voir si tout est concordant. Est-ce que les jeunes joueurs ont été à la hauteur ? Les dirigeants feront le bilan et le staff aussi. Si on arrive à se mettre d'accord, ce sera bien, sinon, ce sera compliqué. Que faire et où veut aller l'OM ? Dans quel type d'eau on veut naviguer ? Où on va et avec quoi ? Pour nous, on a réalisé une belle saison, mais peut-être que les dirigeants diront que c'est moyen, les supporters et les journalistes auront leur avis. Si on arrive à unir nos voix, on sera sur le bon chemin, sinon ce sera difficile. Il y a le sportif, l'économie et les exigences de chacun à prendre en compte. »Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (06/05/2022)