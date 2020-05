OM Mercato : Mitroglou dans le viseur d’un entraîneur, mais…

Après un an et demi de prêt, l'attaquant grec Kostas Mitroglou va faire son retour à l'OM. L'ancien attaquant de Benfica serait dans le viseur d'un entraîneur, mais ce dernier est en fin de contrat avec son club...

Suite à une première saison moyenne, entre blessures et temps de jeu limité, Kostas Mitroglou a quitté Marseille au milieu de sa seconde saison afin de laisser de la place à Mario Balotelli. L’ancien buteur du Benfica aura marqué 16 buts en 50 matches sous le maillot olympien. Après deux prêts à Galatasaray et au PSV, sans s’y imposer, Mitro va rentrer à Marseille avec encore un an de contrat en poche. Selon la Provence, la direction compte bien lui trouver une porte de sortie. Un club turque serait sur le coup…

Bulut voudrait Mitroglou, mais il est en fin de contrat…

Malgré un passage très mitigé à Galatasaray, Kostas Mitroglou aurait encore la cote en Turquie. Selon Enialanya, le coach d’Alanyaspor, Erol Bulut, aurait fait de Mitroglou sa priorité. Mais il y aurait une condition et pas des moindres. Il faut que le coach reste à Alanyaspor car ce dernier est en fin de contrat et pourrait recevoir des offres de clubs plus huppés en Turquie (le Fener?). Si Erol Bulut prolonge, il aurait fait de Mitroglou sa priorité afin de palier le départ de Papiss Cissé, lui aussi en fin de contrat. Encore une piste mal embarquée…