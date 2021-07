Bouba Kamara est l’un des joueurs ayant la plus grande valeur marchande de l’effectif sur ce mercato estival. Alors que son nom est cité du côté des départs, il pourrait finalement changer d’avis…

Après les arrivées, Pablo Longoria doit désormais vendre pour entrer dans un équilibre financier. Cela concerne Duje Caleta-Car mais aussi Bouba Kamara. Selon le journal la Marseillaise, « l’international espoir dispose d’un bon de sortie. Des offres ont été formulées du côté de l’Angleterre. Mais elles restent en deçà des attentes olympiennes. Monaco vient de s’inviter dans le jeu des discussions. Avec une offre à 30 millions qui pourrait satisfaire Pablo Longoria. Un chèque qui compenserait en grande partie les sommes déjà investies. Et donnerait de la marge de manœuvre pour la suite… » Alors que des offre de moins de 12M€ ont été annoncées en provenance du Milan ou de Newcastle.

Mais d’après le journaliste Alfredo Pedullà, l’OM aurait formulé une nouvelle offre de prolongation ces dernières 48h à Bouba Kamara. Alors véritable envie de le conserver, ou volonté de le vendre au prix fort ?

« C’est un mercato que l’on prépare depuis longtemps. On a eu nos premiers choix, sous sommes satisfaits. Il faut encore recruter sur certains postes pour avoir le meilleur effectif possible. Il faut un équilibre financer, donc il faut vendre des joueurs. Nous sommes contents et satisfaits du mercato que nous sommes en train de faire. Je considère que c’est bon de faire de la régénération dans un effectif. On doit donner au coach le meilleur effectif possible en fonction de ses exigences » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)

L’option Newcastle n’emballait pas vraiment le journaliste de la chaîne l’Equipe, Olivier Bossard.

« Le club de Newcastle me déprime un peu. Je n’ai pas envie de voir Kamara à Newcastle. Ils ont fini douzième de Premier League la saison dernière. On parle de l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Il est un joueur énorme et il en a encore sous le pied. C’est un joueur qu’on aimerait voir ailleurs qu’à Newcastle. Cela peut faire top 10 d’un club anglais, largement » Olivier Bossard— Source: La chaîne L’Equipe (10/07/2021)