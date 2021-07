Coutinho, Umtiti, Lirola, Diego Costa et le départ de Kamara… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme toutes les semaines, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato OM de la semaine ! Ce dimanche au menu : Coutinho, Umtiti, Lirola, Diego Costa et le départ de Kamara.

Buteur à deux reprises, Dario Benedetto pourrait quitter le club cet été, malgré son souhait de rester. Afin de le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Giovanni Simeone. Mais l’OM, aurait aussi pris des renseignements sur cette ancienne cible, Diego Costa…

Depuis l’arrivée de McCourt à l‘OM, le feuilleton du grand attaquant est un sujet brûlant, et le nom de Diego Costa a souvent été cité. Mais avec l’arrivée de Milik, ce buteur a été trouvé, le Polonais a marqué 10 buts en une demi-saison. Pourtant, d’après les informations de Alfredo Pedullà, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur le joueur brésilien. Désormais libre depuis son départ de l’Atletico en janvier dernier, il peut s’engager là où il le souhaite. Alors qu’il était proche de signer en faveur de Besiktas, l’opération ne s’est pas faites.

De ce fait, plusieurs écuries sont sur le coup, dont l’OM, le LOSC, et Bologne.

Clamoroso #Bologna : #DiegoCosta aveva detto sì, ma non è arrivato il via libera di #Mihajlovic . Ora non solo #Besiktas sull’attaccante svincolato, sondaggi di #Marsiglia e #Lille

Diego Costa aurait pu porter le maillot de l’Olympique de Marseille… Enfin c’est ce qu’indique l’ancien président de l’OM Jacques Henri Eyraud dans les colonnes de So Foot. Celui qui officie désormais au conseil de surveillance du club marseillais a ainsi confié que l’OM avait bien tenté de s’attacher les services du buteur portugais Costa (32 ans).

«Oui, ça a failli se faire. Andoni Zubizarreta a poussé les négociations assez loin. Diego Costa était prêt à consentir une baisse de salaire, mais cela n’a pas suffi» Jacques Henri Eyraud – Source : So Foot (15/03/21)

L’ancien entraîneur marseillais, André Villas-Boas avait expliqué que le salaire de l’ancien attaquant de Chelsea n’était pas compatible avec les moyens de l’OM.

« Diego Costa touche 16 millions d’euros par an hors taxe. J’ai reçu un message d’un numéro inconnu sur Whatsapp qui me disait que Diego Costa voulait venir à l’OM. Je me suis dit que c’était une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n’est pas possible pour nous ». André Villas-Boas – source : Conférence de presse (15/01/2021)

L’Olympique de Marseille a déjà beaucoup recruté sur ce mercato estival. Alors que Longoria devrait désormais se concentrer sur les ventes, il pourrait néanmoins tenter sa chance pour deux éléments indésirables du FC Barcelone…

L’Olympique de Marseille a été lié à plusieurs rumeurs cet été… L’une d’entre elles a pris une ampleur inattendue : celle menant à Philippe Coutinho. La star brésilienne en grande difficulté avec le FC Barcelone a été cité à plusieurs reprises du côté de l’OM pour se relancer. Le média catalan L’Esportiu, confirme un intérêt du club olympien envers l’ancien joueur de Liverpool. Ce n’est pas tout, le président espagnol pourrait tenter un coup double du côté du Barça. Un prêt avec option d’achat et une prise en charge du salaire serait à l’étude…

Pablo Longoria pourrait aussi tenter le coup pour le champion du monde 2018, Samuel Umtiti, qui serait une réelle cible pour le président espagnol. Une information surprenante sachant que l’OM est sur le point de recruter William Saliba et Luan Peres…

El @FCBarcelona_cat explora ara la via francesa amb l’Olympique de Marsella per Coutinho. https://t.co/QzeNEv2GTu

Sur sa chaine YouTube, Thibaud Vézirian a confirmé son information :

« Coutinho, c’est vrai ou c’est faux ? Juste après ma vidéo, il y a eu des démentis. Il y a un journaliste espagnol inconnu au bataillon qui est venu défendre le Barça en disant : « Le Barça rigole de cette affaire et de l’OM ». Déjà, on va remettre les choses au clair. Le Barça ne rigole pas du tout de l’OM, le Barça cherche à homologuer les contrats de Depay, Agüero, cherche à prolonger Messi. Ils ne rigolent pas du tout du mercato hyperactif de l’OM. Le Barça cherche à libérer Coutinho pour que Coutinho parte. Et oui, ce n’est pas une exclu que j’ai annoncée. Ça fait déjà depuis fin mai que ça discute. Les tractations sont longues, il faut le libérer. Et les grands agents sont de retour autour de l’OM, il y a de l’argent et on le voit avec ce type de contacts. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que ce joueur va signer à l’Olympique de Marseille. Ça s’appelle le mercato, ça s’appelle des négociations. Quand je vois des journalistes dire que ce sont des fake news, je suis mort de rire. Comment on peut dire ça. Dans le mercato, pour pouvoir dire ça, il faut avoir des infos du côté du vendeur, des infos du côté de l’acheteur, confronter tout cela. Et ce n’est pas parce qu’au club ou chez le joueur qu’on te dit non, que c’est la réalité. Dans ce cas là, c’est plus honnête de dire qu’on ne sait pas « . Thibaud Vézirian— Source: YouTube (12/07/21)

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a bel et bien fait une offre pour Pol Lirola à la Fiorentina ! L’Espagnol serait tout proche de retrouver le club dans lequel il a fait 6 très bons mois.

Les supporters marseillais attendent impatiemment le retour de Pol Lirola qui a réalisé de très bons mois sous les ordres de Jorge Sampaoli au poste de piston droit. Le défenseur qui est un milieu de formation aurait très envie de retrouver l’OM malgré son retour de prêt à la Fiorentina.

La direction marseillaise a fait le choix de ne pas lever l’option d’achat de Lirola afin de trouver un moyen de faire baisser son prix. Le club italien n’a pas lâché le morceaux mais aurait accepté un arrangement financier selon les informations de Fabrizio Romano.

En effet, le journaliste italien confirme qu’une offre aurait été transmise à la Fiorentina à hauteur de 12 millions d’euros payable en plusieurs fois pour Pol Lirola. L’Espagnol serait tout proche de retrouver l’OM pour le plus grand bonheur du coach et des supporters.

Pol Lirola is one step away from re-joining Olympique Marseille. Official proposal for €12m guaranteed to Fiorentina – payment in many installments. 🔵🇪🇸 #OM

Talks at final stages after personal terms already agreed with Lirola. #TeamOM

Diego Costa is NOT an option for OM. ❌ https://t.co/ikotyVxUBu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2021