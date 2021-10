OM Mercato: Sampaoli veut toujours Vidal ?

Le nom d’Arturo Vidal a été évoqué à plusieurs reprises lors du dernier mercato estival. En effet, Jorge Sampaoli aimerait faire venir son ancien joueur en sélection nationale chilienne, et ce serait toujours le cas…

Non désiré par l’Inter Milan, notamment à cause des difficultés financières que connait le club mais aussi au vu de ses performances décevantes, Arturo Vidal pourrait quitter libre le club italien l’été prochain. Il a joué seulement quatre matchs de Serie A cette saison. D’après les informations de AS, Jorge Sampaoli aimerait le convaincre de rejoindre l‘Olympique de Marseille si l’écurie marseillaise se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Difficile d’imaginer un tel transfert, sachant que l’ancien joueur du Bayern Munich de 34 ans touche un salaire annuel de six millions d’euros.

Notre journaliste Nicolas Filhol, ne croit pas à ce genre de rumeur qui vise à pister les anciens joueurs de Jorge Sampaoli. Il s’était exprimé lorsque le nom d’Alexis Sanchez a été associé à celui de l’OM:

Pas dans les cordes de l’OM financièrement

« C’est le même genre de rumeur que Vidal. Ancien joueur de Sampaoli, Chilien, il y a des similitudes. Après il a que 32 ans Sanchez, mais comme dirait Kevin Diaz sur RMC, il est plus à son prime. J’y crois pas trop, même s’il joue plus beaucoup, il a encore deux années de contrat, et un gros salaire. Je pense pas que ce soit dans les cordes de l’OM financièrement. Après le profil du Sanchez du Barça, c’était un super joueur. Tu peux difficilement dire non à un joueur comme ça, mais je pense que c’est juste une rumeur. » Nicolas Filhol— Source: FCM (30/09/21)