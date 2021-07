OM Mercato: Un journaliste démonte la piste Costa !

Buteur à deux reprises, Dario Benedetto pourrait quitter le club cet été, malgré son souhait de rester. Afin de le remplacer, plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de Giovanni Simeone. Mais l’OM, aurait aussi pris des renseignements sur cette ancienne cible, Diego Costa. Une informations démentie par Fabrizio Romano…

Depuis l’arrivée de McCourt à l‘OM, le feuilleton du grand attaquant est un sujet brûlant, et le nom de Diego Costa a souvent été cité. Mais avec l’arrivée de Milik, ce buteur a été trouvé, le Polonais a marqué 10 buts en une demi-saison. Pourtant, d’après les informations de Alfredo Pedullà, l’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements sur le joueur brésilien. Désormais libre depuis son départ de l’Atletico en janvier dernier, il peut s’engager là où il le souhaite. Alors qu’il était proche de signer en faveur de Besiktas, l’opération ne s’est pas faites.

Fabrizio Romano, affirme de son côté qu’il n’y a aucun intérêt de l’OM pour l’ancien joueur de Chelsea.

Olympique Marseille are NOT interested in signing Diego Costa. He’s been contacted by many clubs as free agent – but OM are looking at different options and have not opened talks for Diego Costa, as of today. 🔵 #OM #TeamOM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2021