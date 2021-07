OM Mercato: Une alternative à Lirola prêt à s’engager avec un autre club ?

Le départ de Hiroki Sakai oblige Pablo Longoria a recruté un nouveau latéral droit. Si le transfert définitif de Pol Lirola du côté de Marseille n’est toujours pas acté, Rosier, joueur du Sporting Portugal prêté au Besiktas intéresserait beaucoup Longoria, son prix serait de 7 millions d’euros. Mais cette piste semble définitivement enterrée…

D’après le journaliste turc Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille était en pleine négociation afin de recruter Valentin Rosier. En prêt du côté de Besiktas, il est retourné dans son club, le Sporting Portugal. Mais d’après le journaliste Nicolo Schira, il devrait finalement rester en Turquie. Le Français pourrait signer un contrat jusqu’en 2025 en faveur du club stambouliote. L’écurie turc dépensera 4M€ pour s’attacher les services de Valentin Rosier…

Valentin #Rosier is almost done to return to #Besiktas from #Sporting for €4M on a permanent deal. Ready a contract until 2025 (€1,4M/year). #transfers

#OM are close to finalising the transfers of Valentin #Rosier and #DavidLuiz. Both players want to play in #Marseille.

Marseille are in talks with #SportingCP to transfer Rosier. The Portuguese cut the price for Rosier from € 8.5 million to € 7 million.#MercatOM ! #TeamOM https://t.co/KEOo4DOeSR

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 20, 2021