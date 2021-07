L’Olympique de Marseille est sur tous les fronts sur ce mercato estival. Alors que deux recrues sont déjà arrivées au milieu de terrain, Pablo Longoria aimerait attirer un international chilien dans ce secteur de jeu…

Gerson et Mattéo Guendouzi sont les deux recrues du mercato estival marseillais au milieu de terrain. Alors que Kamara, ou Rongier pourraient quitter le club en cas de belle offre, Pablo Longoria aimerait encore densifier ce secteur de jeu. D’après les informations de La Cuarta, média chilien, le club olympien serait en train de préparer une offre de 12 millions d’euros pour Erick Pulgar, joueur de la Fiorentina.

L’OM n’est pas le seul club intéressé

L’Olympique de Marseille ne serait pas seul sur le coup. Des clubs espagnols comme l’Atlético Madrid et Séville seraient attentifs à l’international chilien de 27 ans. Cette saison, sous le maillot de la Viola, il a joué 31 matchs de Serie A, c’est un véritable cadre de l’écurie de Florence.

Pablo Longoria s’est exprimé sur son mercato dans les colonnes de L’Equipe :

« C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février » – longoria

« Je suis content de ce type de mesure (de la DNCG). Poser des limites, c’est très positif pour le futur du foot français. Nous, on peut continuer à recruter car on n’avait pas beaucoup de joueurs sous contrat. Dans le moment de crise que vit le football actuellement, c’est un vrai avantage. Les clubs qui ont le plus de problèmes sont ceux avec beaucoup de joueurs sous contrat. Heureusement, pour reconstruire le projet, on n’était pas dans ce cas et c’est cela qui nous permet de continuer une politique de recrutement. C’est un mercato préparé depuis l’arrivée de Sampaoli fin février. On avait les idées très claires » Pablo Longoria – Source : L’Équipe (10/07/2021)

Pour rappel, le consultant RMC Jonatan MacHardy avait proposé l’international chilien Erick Pulgar, pour lui le milieu de terrain a le profil idoine pour faire oublier Kamara. Ce joueur de 27 ans a rejoint la Fiorentina en 2019 pour plus de 12M€. Il dispose d’un contrat jusqu’en 2023, Pulgar joue en Italie depuis 2015 et compte 32 sélections avec l’équipe nationale du Chili. Il a joué 31 matches cette saison en Serie A.

« LA priorité de l OM avec la vente de Kamara, ça doit être Erick Pulgar. Tout pour devenir l idole du Vel. La petite pointe de méchanceté et de technique qui manque au milieu de l OM ». Jonatan MacHardy – source : Twitter ’13/05/2021)