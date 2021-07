Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts, que ce soit dans le sens des arrivées autant que dans le sens des départs. Un indésirable devrait quitter le club.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Kévin Strootman devrait quitter l’OM. Le milieu de terrain néerlandais avait affirmé son envie de rester en Italie et c’est ce qu’il devrait se passer puisqu’il aurait passé sa visite médicale ce jeudi, du côté de Cagliari. Il est arrivé en Sardaigne, pour signer son contrat d’une saison plus une autre en option.

D’après Tutto Mercato Web, le Néerlandais va s’engager deux ans de l’autre côté des Alpes. Afin de faciliter ce transfert, l’Olympique de Marseille paiera une partie du salaire de l’international néerlandais, qui devrait s’engager ce vendredi. Malheureusement, Kevin Strootman n’a pas su s’imposer et assumer le prix de son transfert (25 millions d’euros), malgré une attitude très professionnelle louée par ses coéquipiers.

📢 🔴 🔵 Tutto fatto per Kevin #Strootman al #Cagliari. Visite ok, è in corso adesso lo scambio di documenti con l’#OM.

🖋 Domattina la firma e l’ufficialità. Prestito 1+1, il #TeamOM ha contribuito al pagamento dello stipendio.@TuttoMercatoWeb

— Marco Conterio (@marcoconterio) July 1, 2021