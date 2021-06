OM Mercato: Une première offre de 15M€ bien en deçà des exigences de Longoria ?

Duje Ćaleta-Car ne devrait pas rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Alors qu’il était à deux doigts de rejoindre Liverpool cet hiver, le transfert a été avorté. Depuis cet épisode, le Croate est très loin de son meilleur niveau et a réalisé une deuxième partie de saison très mauvaise.

Sollicité par Liverpool, Duje Caleta Car avait même rejoint l’aéroport de Marignane en espérant un accord dans la dernière ligne droite du dernier mercato hivernal 2021. Cela ne s’est pas fait et le club anglais a opté pour le jeune Ozan Kabak qui a été prêté par Schalke. Auteur de prestations décevantes depuis cet épisode, le Croate devrait quitter l‘Olympique de Marseille, si une offre correcte arrive sur le bureau des dirigeants. Et elle pourrait arriver très prochainement, à en croire les informations de The Athletic. En effet, West Ham préparerait une proposition à hauteur de 15 millions d’euros pour l’ancien défenseur de Salzbourg.

West Ham revient à la charge ?

Ce ne serait pas la première fois que les Londoniens seraient intéressés par le Marseillais. Lors du dernier mercato estival, ils auraient même formulés une offre de 22 millions d’euros à l’Olympique de Marseille, d’après Sky Sports. Une saison plus tard, le prix est bien moins important, conséquence d’une saison ratée pour le défenseur central.