OM : Milik affole les compteurs !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face à Qarabag hier soir en Ligue Europa Conférence. Une victoire notamment permise grâce à un doublé d’Arkadiusz Milik, qui enchaîne les bonnes performances.

Il marche sur l’eau actuellement. Arkadiusz Milik ne cesse de prouver qu’il est l’attaquant qu’il faut pour l’Olympique de Marseille. Souvent critiqué car il touche peu le ballon dans le système mis en place par Jorge Sampaoli, l’attaquant polonais a encore montré tout son talent hier soir face à Qarabag.

Après avoir inscrit un triplé face à Angers, le but de la victoire face à Metz le week-end dernier, il a de nouveau réitéré hier soir en inscrivant un doublé face au club azéri. Des performances qui ne passent pas inaperçues aux yeux de tous les observateurs de football.

Milik irremplaçable ?

S’il n’a pas toujours été titularisé cette saison, Arkadiusz Milik a montré ce dont il était capable sur le terrain. Depuis le début de la saison, Jorge Sampaoli a titularisé l’attaquant polonais à 16 reprises toutes compétitions confondues et ce dernier a inscrit 16 buts. De plus, Arkadiusz Milik rentre un peu plus dans l’histoire puisqu’il a inscrit 6 buts en Coupe d’Europe cette saison.

D’après Opta Jean, l’attaquant polonais est le deuxième joueur olympien à réaliser cette performance depuis Didier Drogba lors de l’exercice 20003/2004. Autre statistique impressionnante, le numéro 9 olympien a inscrit 25 buts en 40 matches toutes compétitions confondues. De quoi prouver à ses détracteurs qu’il est toujours l’homme de la situation.

6 – Arkadiusz Milik a inscrit 6 buts cette saison en compétition européenne, et devient seulement le 2e joueur de Marseille à réaliser cette performance au 21e siècle après Didier Drogba en 2003/04 (11). Grantatakan. #OMQFK pic.twitter.com/ardRg1PZ0o — OptaJean (@OptaJean) February 17, 2022

Arek Milik est une pièce importante – Cengiz Ünder

Lors du dernier Objectif Match, Cengiz Ünder a tenu à apporter son soutien à Arkadiusz Milik.

« Est-ce qu’il mérite toutes ces critiques ? Je ne pense pas. Il a besoin de continuité. Quand il va retrouver le chemin des filets, il va refaire surface. On ne veut perdre personne dans cette équipe, c’est le plus important. Nous sommes une équipe et Arek en est une pièce importante. Il aime se donner à fond, un footballeur connait toujours des hauts et des bas et je pense qu’il va dépasser ça. C’est un joueur de qualité. » Cengiz Ünder – Source : Objectif Match (15/02/2022)