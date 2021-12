OM : Milik en dit plus sur sa mauvaise période et salue cet choix fort de Sampaoli !

Dans un entretien accordé au média polonais Viaplay, Arek Milik s’est exprimé sur sa mauvaise passe. L’attaquant pense qu’il peut renverser la tendance et a apprécié ce choix fort de Jorge Sampaoli.

Absent de l’Euro 2020 à cause de sa blessure, Arek Milik a vécu un été de soins médicaux et de préparation physique pour un retour au top avec l’Olympique de Marseille. Malheureusement, il n’a pas pu débuter la saison avec ses coéquipiers et a dû patienter les rencontres d’Europa League pour faire son apparition.

J’ai l’impression que ça m’aide d’avoir été sur le banc — Milik

En difficulté devant le but et dans le jeu, le Polonais a été mis quelques fois sur le banc par Jorge Sampaoli. Malgré son statut de top buteur, le coach argentin n’a pas hésité à le mettre au repos et à tenter d’autres dispositifs tactiques, sans réel numéro 9 et où Milik n’aurait pas sa place.

Questionné à ce sujet par le média Viaplay en Pologne, l’ancien buteur du Napoli n’a pas hésité à évoquer cette période compliquée. Mieux encore, il a affirmé que le choix de Sampaoli de le mettre sur le banc a été bénéfique pour lui.

« Je suis sûr que je vis un moment temporaire. J’ai joué sans étape dans ma préparation parce que j’étais blessé à ce moment-là. Ensuite, on a immédiatement joué tous les trois jours. Je dois admettre que j’ai ressenti ça. Donc, être quelquefois remplaçant… Paradoxalement, c’était un moment positif pour moi. Cela peut sembler étrange, mais cela me sera certainement utile. J’ai l’impression que ça m’aide d’avoir été sur le banc. J’ai pu m’entraîner normalement et me concentrer sur moi-même pour retrouver mes dispositions normales. Je bosse pour me développer et je suis sûr que mes statistiques vont s’améliorer en championnat. Je sais que je peux jouer mieux, que pour le moment, je ne suis pas à 100%. Mais c’est une question de temps. Je vais revenir sur le bon chemin » Arek Milik – Source : Viaplay

Sampaoli peste contre le manque de finition

Jorge Sampaoli s’est d’ailleurs exprimé sur le manque d’efficacité de ses joueurs devant le but. En conférence de presse après le match face au Lokomotiv Moscou ce jeudi, il a affirmé que sans ce problème, la qualification aurait été aisée pour les Olympiens.

« On a été supérieurs, comme on l’avait déjà été à Moscou (1-1) et dans presque tous les matchs de Ligue Europa. Mais ça nous arrive aussi en championnat de gagner de peu alors qu’on est supérieurs. On doit beaucoup s’améliorer dans la finition pour continuer à progresser. Si on avait été meilleurs dans ce domaine, on se serait qualifiés facilement. On y travaille. Il y a des périodes d’inefficacité. On a besoin de plus de buts. On doit retrouver tranquillité et efficacité dans ces moments où on domine nettement. On ne peut faire que travailler, que ce soit individuellement ou collectivement » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/12/21)