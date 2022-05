OM: Milik incompatible avec Sampaoli ?

À deux journées de la fin du championnat, l’OM est en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions. Attendu comme le fer de lance de l’attaque olympienne cette saison, Arek Milik vit une saison compliquée entre blessures et tensions avec son entraineur. Pour notre invité, Massilia 1978, il se pourrait que l’on vive les derniers instants de l’attaquant polonais sous les couleurs olympiennes.

C’est une rengaine qui revient constamment à Marseille. Dès qu’un attaquant signe au club, on lui colle la fameuse étiquette du « Grantatakan ». Lorsque Arkadiusz Milik a débarqué à l’OM en janvier 2021 avec son statut et sa carrière, on attendait de lui qu’il fasse franchir un cap à l’attaque des phocéens et qu’il s’inscrive dans la longue tradition des icônes du club comme Drogba, Papin ou Niang. Après une première demi-saison abouti, les attentes étaient immenses pour sa première année complète dans l’équipe.

Des blessures et des désaccords avec Sampaoli !

Joueur à la réputation fragile, Milik s’est de nouveau blessé, ratant le début de saison puis il retrouvant sa place de titulaire, il a eu du mal à se fondre dans le collectif et le système de Jorge Sampaoli. C’est là que les premières tensions sont nées entre l’ex napolitain et l’argentin. Placé sur le banc, devant se contenter de quelques minutes par match, Milik a envoyé des messages via des déclarations à son entraineur qui lui a répondu par presse interposée. Désormais, malgré une fin de saison où il joue plus, l’international polonais ne retrouve plus son efficacité et le dialogue semble toujours compliqué avec son coach. Pour notre invité lors de l’émission de lundi, Massilia 1978, toutes ces raisons pourraient pousser Milik à quitter la Canebière dès cet été :

« La vraie question aujourd’hui, c’est est ce que Milik peut rester sous Sampaoli ? Et ça j’y crois pas. Je pense que ce qui s’est passé en janvier et en février avec les déclarations de presse interposée qui ont fait mal au joueur, qui a réagit après sur canal+ etc … Plus des entrées à 4 ou 5 minutes de la fin, c’était le cas à Feyenoord et à Lyon, moi je pense que quand on est un joueur de haut niveau qui a 28 ans, je pense que ça laisse des traces donc Milik-Sampaoli j’y crois pas. » Massilia 1978 – Source: Football Club Marseille (09/05/2022)

Koulibaly impressionné par Milik à l’OM !

Il y a quelques semaines, Arkadiusz Milik avait donné son avis sur les qualités footballistiques de Kalidou Koulibaly, son ancien coéquipier à Naples. Pour lui, le défenseur central est tout simplement le meilleur défenseur du monde. Un compliment qui a fait plus que plaisir au principal intéressé, qui a aussi dit tout le bien qu’il pensait de Milik lors d’un entretien accordé au média Onze Mondial.

« Entendre les mots d’Arek à mon sujet m’a fait plaisir. C’est un attaquant de qualité, je savais qu’il allait faire les beaux jours de Marseille. J’ai eu la chance de jouer avec lui, c’est un grand buteur. Je savais qu’il allait mettre ses buts à Marseille, certaines personnes ont été surprises. Mais moi, je savais qu’il allait faire le job. C’est un super attaquant, avec un super pied gauche, un top profil, complet. Il sait attaquer, défendre, il marque du droit, du gauche, de la tête. C’est un attaquant très important. Lorsqu’il était ici, à l’entraînement, on se challengeait tout le temps pour se galvaniser » Kalidou Koulibaly – Source : Onze Mondial (09/05/2022)

