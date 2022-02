OM : « Milik n’est pas un titulaire indiscutable »

Auteur d’un triplé, Arkadiusz Milik a retrouvé la confiance face à Angers vendredi dernier. Dans Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen estime toutefois que le polonais n’est pas un titulaire indiscutable à l’OM.

Arkadiusz Milik a fait taire ses détracteurs vendredi dernier face à Angers. Parfois préféré sur le banc par Jorge Sampaoli ces derniers temps, l’attaquant polonais a été auteur d’un triplé. Une performance qui lui a permis de retrouver la confiance au stade Vélodrome. Avant cette rencontre, Jérôme Rothen estimait que « ce serait une bêtise de le mettre titulaire ».

Ce Milik-là, je ne l’ai vu que vendredi – Jérôme Rothen

À lire aussi : Riolo « ne peut pas s’empêcher de trouver cet OM extraordinaire »

Malgré le coup du chapeau réalisé par Arkadiusz Milik, l’ancien joueur parisien n’a pas fait son mea-culpa dans Rothen s’enflamme hier soir.

« Milik est-il désormais un titulaire indiscutable? Je réponds que non. C’est clair et net. Ce n’est pas parce qu’il a mis trois buts contre Angers qu’il est un titulaire indiscutable. Pour preuve: juste avant, il y a eu une série de l’OM avec cinq victoires de suite à l’extérieur. Ça s’est fait sans Milik. (…) Leur match référence à l’extérieur, c’est certainement la victoire à Lens. Ils ont été impressionnants, dans un schéma où Milik n’était pas là. Sampaoli l’avait mis plein de fois à domicile, il y a eu des contre-performances. Personne ne pouvait s’imaginer qu’il allait transformer son équipe juste pour faire jouer Milik et Bakambu devant. C’est la première fois qu’on voit deux attaquants de pointe, avec Payet en soutien. Avec de la confiance, une équipe qui joue pour lui, pourquoi pas retrouver Milik en tant que titulaire? Milik, dans l’état de forme de vendredi soir, il n’y a pas d’équivalent dans l’effectif marseillais. Il est bien meilleur que tous les autres. Mais ce Milik-là, je ne l’ai vu que vendredi. » Jérôme Rothen – Source : Rothen s’enflamme RMC (08/02/2022)

🗣️💬 « Milik n’est pas un titulaire indiscutable » La réponse tant attendue de @RothenJerome sur sa fameuse phrase « Ce serait une bêtise de mettre Milik titulaire » pic.twitter.com/ZZtXPDNWf7 — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 8, 2022

Je suis très bien à Marseille – Arkadiusz Milik

À lire aussi : OM: Les probables titulaires marseillais face à Nice

Présent en conférence de presse hier après-midi, Arkadiusz Milik n’a jamais envisagé de départ de l’OM malgré le fait qu’il jouait moins ces derniers temps.

« C’est une bonne question. Je n’ai jamais songé à partir. Je ne veux pas quitter un club de mauvaise manière, parce que je ne joue pas. Je l’ai pris comme un défi et je me suis dit que j’allais avoir des occasions de jouer. J’ai travaillé sur moi-même. Je n’ai pas songé à partir du club cet hiver ni lors du mercato d’avant. Je suis très bien ici, à Marseille. » Arek Milik – Source : Conférence de presse (08/02/22)