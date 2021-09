OM : Milik prépare son grand retour !

Éloigné des terrains depuis de nombreuses semaines, Arkadiusz Milik prépare son grand retour avec l’Olympique de Marseille. De retour à la Commanderie depuis le mois d’août, le Polonais a touché le ballon et a repris la course.

Le retour sur les terrains d’Arkadiusz Milik est attendu par les supporters avec impatience. Éloigné des terrains depuis de nombreux mois, l’attaquant polonais s’apprête (enfin) à effectuer son grand retour sous la tunique phocéenne.

Blessé au genou à l’issue de la saison face à Metz, Arkadiusz Milik avait même été contraint de renoncer à l’Euro 2020 l’été dernier, qu’il souhaitait disputer avec la Pologne. Toutefois, l’attaquant marseillais n’a jamais songé à quitter l’OM cet été et travaille d’arrache-pied pour effectuer son retour sur les terrains le plus rapidement possible.

En son absence, Jorge Sampaoli a plusieurs fois aligné Dimitri Payet en tant que faux numéro 9 dans son système hybride. Mis à part cette option, le technicien argentin peut également compter sur Cheikh Bamba Dieng, le seul attaquant présent dans l’effectif olympien aux côtés d’Arkadiusz Milik depuis le départ de Dario Benedetto du côté d’Elche.

Milik bientôt de retour

Dernièrement, La Provence révélait qu’Arkadiusz Milik devrait attendre encore un peu avant d’effectuer son retour sur la pelouse. À tel point que l’attaquant polonais aurait encore besoin d’un mois d’arrêt afin d’être à 100% et de retrouver ses coéquipiers.

Toutefois, Arkadiusz Milik a partagé dans sa story Instagram des images de lui à l’entraînement. Visiblement, l’attaquant polonais a intensifié ses efforts pour retrouver le groupe le plus rapidement possible. En effet, on le voit effectuer et répéter des petites courses avec et sans le ballon. De quoi être optimiste pour espérer son retour rapidement afin d’être présent pour les échéances importantes qui attendent l’OM dans les prochaines semaines.

Milik reprend l’entraînement de son côté : via Instagram#TeamOM pic.twitter.com/wb4lwqUDcf — Fanatic0M (@Fanatic0M) September 7, 2021

Je dois remercier Milik pour ça – Pablo Longoria

En juillet dernier, Pablo Longoria avait tenu à remercier Arkadiusz Milik pour son engagement envers l’OM.

« L’avenir de Milik ? Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas une boule de cristal. Mais c’est un joueur de l’OM, un joueur très engagé avec l’OM. Ce qu’il a fait avant l’Euro, en prenant en considération la situation du club et sa santé, de ne pas forcer pour aller à l’Euro et bien commencer le championnat avec nous, c’est un geste que l’on considère comme très fort, je dois le remercier pour ça. Je l’ai fait personnellement. Le niveau d’engagement qu’il a avec le club est haut, en tant qu’institution il faut l’en remercier » Pablo Longoria — Source: Conférence de presse (08/07/21)