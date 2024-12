OM – Monaco : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille reçoit Monaco ce dimanche 1er Décembre 2024 au Stade Vélodrome pour un match crucial dans la lutte à la seconde place. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 13e journée de Ligue 1, fait suite à la belle victoire de l’OM (1-3) sur la pelouse lensoise samedi dernier. En difficulté à domicile depuis le début de saison, l’OM de De Zerbi se doit de faire un résultat dimanche soir pour ne pas se faire distancer par les monégasques qui pourraient prendre 6 points d’avance en cas de succès.

Trois absents face à Monaco

De Zerbi devra faire sans Lirola, blessé à la cuisse, mais aussi Cornélius toujours touché aux cotes tout comme Harit qui souffre du mollet. Trois absents en plus des blessés de longue date que sont Moumbagna, Blanco et Carboni.

#OMASM séance de veille de match avec les absents annoncés avant la conf : Lirola, Harit et Cornelius en plus de ceux qui manquent depuis plusieurs mois.

Le jeune Kélian Le Pironnec est présent avec le groupe @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/GkPVCZRBut — Karim Attab (@karimattab1) November 30, 2024

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sera donné ce dimanche 1er décembre à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN, diffuseur officiel du championnat. Les abonnés pourront suivre la rencontre en streaming sur la plateforme.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué l’importance du match de dimanche soir contre les monégasques :

« Je suis d’accord, c’est un match important, on joue à domicile, contre une équipe très forte. On peut se retrouver deuxième au classement. Il y a beaucoup de motivations (…) L’AS Monaco est l’une des équipes les plus fortes, mais il faut qu’on pense aussi à ce que l’on sait faire, à ce que nous on peut améliorer dans notre stade. Il faut qu’on soit vrai. »

