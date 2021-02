OM Nation: Deux départs de plus qui rejoignent le mouvement anti-Eyraud !

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui réclament la démission de Jacques-Henri Eyraud. Le groupe OM Nation de Tel Aviv quitte le programme et se joint au mouvement Anti-Eyraud.

Après plusieurs événements qui ont créé une cassure entre la direction et les supporters, ces derniers deviennent de plus en plus bruyant concernant la démission de Jacques-Henri Eyraud.

M. Eyraud, il est temps de partir loin de notre club – OM TEL AVIV

Le programme OM Nation, censé mettre en avant les supporters à l’étranger perd de plus en plus d’adhérents. Ce dimanche, ce sont ceux de Tel Aviv qui ont partagé leur mécontentement. Même chose pour OM Nation New York qui après vote de ses adhérent à décidé de quitter le programme…

« A la suite d’une réunion qui a eu lieu entre la direction de l’Olympique de Marseille et les différents représentants des groupes de supporters à travers le monde, nous avons exprimé nos doutes sur le maintien du président actuel du club, la situation financière catastrophique ainsi que la mise en demeure des groupes historiques, écrivent ses responsables dans un communiqué. Nous n’avons pas eu les réponses que nous attendions et la direction s’est montrée extrêmement ferme sur les positions qu’elle semble tenir quant aux sujets évoqués (…) Nous nous associons aux groupes de supporters historiques et demandons la démission de la direction. M. Eyraud, il est temps de partir loin de notre club ! » OM Tel Aviv – Source : Twitter (21/02/21)

À la majorité des votes recueillis des membres OM Nation New York, OMNEWYORK sort du programme OM Nation. Following the votre results from OM Nation New York members, OMNEWYORK exits the program OM Nation. pic.twitter.com/X91XRhziWQ — OM Nation New York (@OMNEWYORK) February 22, 2021