OM : Niang raconte ce choix étonnant de Gerets face au PSG

Ancien grand attaquant de l’OM, Mamadou Niang a raconté sur le plateau de DFM jeudi dernier comment Erik Gerets faisait son onze. Il détaille même un choix étonnant pour son premier face au PSG avec la titularisation surprise du jeune Charles Kaboré…

On avait été nuls toute la semaine à l’entrainement, c’est la réalité — Niang

« Gerets l’a toujours duit, ce sont les meilleurs qui joueront, pas de statut d’international ou quoi. C’est à l’entrainement que vous devez prouver. La fois ou l’on va jouer contre le PSG, le premier Classico de Gerets. On avait été nuls toute la semaine à l’entrainement, c’est la réalité. On jouait le dimanche, le jeudi il nous dit que s’il devait faire un choix aucun de nous ne jouerait ce match. Le seul à être sûr de jouer dimanche c’est Charles Kaboré et il marque son nom sur le paperboard. Charles n’avait jamais joué, il va faire son premier match face au PSG ? On se regarde on se dit merde il blague. Le dimanche à la causerie il a sortie le même paperboard avec le nom Kaboré toujours marqué. Et après il a rajouté des noms autour car il n’était pas content de ce que l’on avait faire la semaine. Il fallait gagner sa place à l’entrainement et cela nous a vraiment faire progresser. » Mamadou Niang – source : FCMarseille (11/11/2021)

Mamadou Niang, s’est aussi exprimé sur le cas Mandanda…

C’est difficile d’en parler, Steve est un ami– Niang

« C’est difficile d’en parler, Steve c’est un ami, un pote, je l’ai vu arrivé à l’OM. Sa carrière parle pour lui, il a rendu plus que des services à l’OM, c’est une légende. J’aurais aimé que sa sortie soit meilleure, parce que c’est pas la fin tout peut encore changer. Il méritait mieux, mais après le coach c’est le patron, il faut accepter ses choix. Quand j’étais sur le banc je l’acceptais toujours, parce que c’est lui le capitaine. Mandanda c’est quelqu’un d’intelligent donc il respecte les choix de Sampaoli, même si c’est difficile pour lui, quand on est footballeur on veut jouer tous les matchs. Le coach a la chance de disposer de deux supers gardiens avec Steve et Pau Lopez, ça doit être aussi compliqué pour Sampaoli. Il a à sa disposition une légende du club, et un gardien qui souhaitait faire venir. » Mamadou Niang— Source: FCM (11/11/21)

