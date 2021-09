OM – Nîmes (amical) : Les buts de Gueye, Henrique, Targhalline et Balerdi, Amine Harit décisif !

L’Olympique de Marseille s’est imposé 4-1 hier matin face au Nîmes Olympique lors d’une opposition amicale au Centre Robert Louis-Dreyfus. Un match qui a permis à Luis Henrique et Targhalline d’inscrire leur premier but à l’OM. Amine Harit a également été décisif.

Pour ne pas perdre le rythme pendant la trêve internationale, l’Olympique de Marseille a affronté le Nîmes Olympique hier matin lors d’un match amical en trois tiers-temps disputé au Centre Robert Louis-Dreyfus. Malgré l’absence de plusieurs internationaux à l’OM, cette rencontre s’est soldée par une victoire des Olympiens sur le score de 4 buts à 1.

Côté olympien, Pape Gueye, Luis Henrique, Oussama Targhalline et Léonardo Balerdi ont été les buteurs. Pour le Brésilien et le jeune marocain, c’était l’occasion d’inscrire leur premier but sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.

D’autre part, c’était également l’occasion de noter les premières apparitions de Pau Lopez et d’Amine Harit sous la tunique phocéenne. Prêté en provenance de Schalke 04, le milieu offensif semble s’être déjà acclimaté à ses nouveaux coéquipiers puisqu’il a délivré deux passes décisives lors de la rencontre. Une opposition qui a permis de faire le plein de confiance avant le retour du championnat face à Monaco, le 11 septembre prochain.

𝙾𝙼 𝟺-𝟷 𝙽𝚒̂𝚖𝚎𝚜 🔥 Tous les buts olympiens lors de la rencontre amicale 🔵⚪️#OMNO pic.twitter.com/nb5W2oErqp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 3, 2021

Harit peut pallier l’absence de Payet – Hakim Zhouri

Selon Hakim Zhouri, Amine Harit ne sera pas un titulaire indiscutable. Toutefois, il estime que le milieu offensif marocain est en capacité d’épauler Dimitri Payet dans le coeur du jeu.

« Je pense qu’il sera un petit peu une sorte de couteau suisse comme aurait pu l’apporter Daniel Wass s’il avait signé à Marseille. C’est quelqu’un qui peut pallier une baisse de régime ou l’absence de Payet et apporter sur les côtés dans la rotation. Il a fait des bonnes saisons, mais la saison dernière a été très compliquée, pour l’ensemble de l’équipe notamment. Il a quand même tiré son épingle du jeu, il a apporté beaucoup de choses. Il a fait 2-3 gros matches qui ont mis la lumière sur lui. Pas mal d’équipes européennes. Celle qui fait le forcing, c’est Villarreal. Je ne suis pas certain qu’il vienne en tant que titulaire. Il va être là pour apporter un plus dans la rotation. » Hakim Zhouri – Source : Débat Foot Marseille (30/08/2021)