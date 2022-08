OM : Nouveau rebondissement dans le dossier De La Fuente !

Selon les informations d’RMC, Konrad de la Fuente ne rejoindra pas le Real Valladollid. Le jeune attaquant de l’OM pourrait finalement rejoindre le Besiktas ou l’Olympiakos.

Annoncé proche d’un accord avec le Real Valladolid, Konrad de la Fuente n’ira finalement pas en Espagne. Selon les informations recueillies par RMC, le prêt envisagé entre l’Olympique de Marseille et Valladolid n’a pas abouti. Le média précise que d’autres clubs seraient intéressés par la venue de l’attaquant Américain. L’Olympiakos et Besiktas seraient entrés dans la danse pour signer le jeune ailier de 21 ans. Des discussions seraient en cours avec les deux clubs. Arrivé à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone, De la Fuente a été blessé une bonne partie de la saison écoulée et n’a pas pu combler les attentes placées en lui. Les dirigeants olympiens souhaiteraient se séparer de lui pour renflouer les caisses du club.

Beşiktaş ve Olympiacos, Marsilya’da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat Konrad de la Fuente ile ilgileniyor. Her iki takımla da görüşmeler sürüyor. (RMC Sport) — Bülent USLU (@bulentuslu1903) August 7, 2022

Konrad de la Fuente, entre Burnely, Beşiktaş y Olympiacos. La decisión final, en los próximos días. @relevo https://t.co/HrP6YwWNh2 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2022

On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns — Longoria

En conférence de presse ce mercredi pour la présentation de Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Nuno Tavares et Luis Suarez, Pablo Longoria a également été questionné sur la suite du recrutement à l’Olympique de Marseille et notamment sur le bad buzz autour de la probable arrivée de Jordan Veretout.

» Nous sommes contents de notre Mercato. On a plus de joueurs que nécessaire, on voudrait en avoir 22 joueurs en comptant 2 gardiens. On a besoin de joueurs. Il faut aussi en faire sortir quelques uns.Certains se rapprochent… C’est ouvert jusqu’au 31/08. Veretout est un joueur de très haut niveau. Alexis Sanchez, il faut regarder son historique, il a gagné dans tous les pays où il a joué… Ce sont des joueurs sous contrat avec d’autres clubs et on doit les respecter » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (03/08/22)