OM : nouveau rebondissement pour les droits TV de Ligue 1 ?

La Ligue 1 reprend dans un peu plus d’un mois et n’a toujours pas trouvé de diffuseur pour la saison à venir. Alors que plusieurs pistes étaient évoquées, après la fin de la diffusion sur Amazon Prime, la situation en est au point mort. Cependant, l’Équipe révèle qu’un accord avec une chaîne anglaise pourrait voir le jour.

Depuis la fin de la saison, la Ligue 1 se retrouve orpheline de ses droits TV, alors que le championnat reprend dans un peu plus d’un mois. Vincent Labrune, le président de la Ligue, ne désespère pas et entend in trouver une solution très rapidement. Daniel Riolo évoquait au micro de l’After Foot, il y a quelques jours, la possibilité de la création d’une chaîne 100% Ligue 1, pour un abonnement à 30 euros par mois.

Retournement de situation ?

Cependant l’Équipe a fait des révélations concernant le futur de la Ligue 1. Selon le journal sportif, la LFP, en partenariat avec le CVC, un fond d’investissement qui a injecté 1,5 milliard d’euros dans le foot français en échange de 13% de ses recettes à vie, réfléchirait à deux options pour les droits TV. D’un côté Vincent Labrune qui fait de sa priorité beIN Sport pour le futur du foot français, et de l’autre le CVC qui entretient de bonnes relations avec la chaîne de streaming anglaise DAZN, nouveau venu sur le marché français.

La piste DAZN privilégiée ?

L’Équipe révèle également que jusqu’ici « beIN Sport a fait beaucoup de promesses à la LFP sans les tenir » ce qui refroidirait un peu les esprits. De son côté, DAZN aurait déjà fait une offre récemment à hauteur de 400 millions d’euros à l’année. Une offre refusée par la Ligue. Une autre offre devrait être faites très bientôt par la chaîne, tandis que le CVC favorise cette option-là.