OM : « Ntcham ? Il a fait abstraction du contexte de son arrivée »

Une des causes du départ de Villas-Boas de l’Olympique de Marseille, Olivier Ntcham n’est pas arrivé à l’OM dans les meilleures conditions. Mais Reda Bekhti, son ancien éducateur, affirme que le milieu de terrain n’a pas été pour autant refroidi par le contexte…

Nasser Larguet s’est montré flou en conférence de presse au sujet de la présence, ou non, d’Olivier Ntcham pour le Clasico dimanche soir. Ce dernier ne sait pas si son joueur est inscrit administrativement. L’entrée en matière du milieu de terrain de 24 ans est loin d’être idéale. C’est notamment sa venue qui a convaincu Villas-Boas de présenter sa démission auprès de sa direction. Mais selon Reda Bekhti, son ancien éducateur du temps où il évoluait au Paris FC, cet épisode n’a pas affecté Ntcham.

A lire : OM – PSG : GROS COUP DUR POUR MILIK ET MARSEILLE !

l’om est une étape logique dans sa carrière — reda bekhti

« C’est une étape logique dans sa carrière, il a pris de l’expérience en évoluant en Angleterre, en Italie et en Ecosse. À chaque fois qu’il a joué avec le Celtic contre un club français en Coupe d’Europe, PSG, Rennes ou Lille, il a été bon. Il a un profil box to box que l’OM n’avait pas vraiment. Olivier a fait abstraction du contexte de son arrivée, il est focalisé sur le jeu, ses performances. Il en a les épaules, il est carré dans sa tête et sa vie privée » Reda Bekhti – source : Le Parisien (06/02/2021)