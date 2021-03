OM – OL : Djellit revient sur le penalty, critique Garcia et pointe le flop marseillais !

L’OM et Lyon se sont quittés sur un match nul 1-1 dimanche soir. Le journaliste Nabil Djellit a commenté le match via son compte twitter, il revient sur le penalty mais aussi sur les satisfactions et le flop marseillais.

Pendant le match OM – Lyon, Nabil Djellit a distillé ses commentaires. Le journaliste de France Football estime que le penalty est valable mais généreux mais par contre qu’il n’y a pas carton jaune pour Paqueta sur cette action. Il pointe du doigt la gestion de Garcia, met en avant Khaoui et Milik et dézingue Cuisance…

Cuisance, un vrai flop. Milik, j’aime bien — Djellit

« Y a penalty pour ma part. Le premier carton pour Paqueta est scandaleux. La main était involontaire. L’OM doit corriger avec un milieu supplémentaire. Ntcham mérite d’être vu, Cuisance moins. L’OL s’est mis dans la m….. tout seul. Après le 1er but, ils ont arrêté de jouer puis se sont exposés à ce penalty généreux en faveur de l’OM. Depuis que Khaoui est titulaire, l’OM ne connaît plus le défaite. Tout sauf un hasard. Cuisance, un vrai flop. Je lui souhaite d’aller exprimer son talent parce que je suis persuadé que c’est un bon joueur. Mais pas à l’OM. Quand on voit ce qu’apporte Cherki et Slimani, je ne comprends pas pourquoi Rudi Garcia ne les fait pas plus jouer. Cela fait plusieurs semaines que son équipe s’essouffle. Larguet, mission accomplie. Bravo. Milik, j’aime bien. Voilà c’est tout pour moi. » Nabil Djellit – source : Twitter (28/02/2021)

