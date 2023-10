OM – OL : La réaction de Rudi Garcia !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Ce dimanche soir, la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lyon n’a pas pu être joué à cause d’un projectile lancé sur le bus des Rhodanien. Une information qui a ébranlé Rudi Garcia…

Sur RMC, le journaliste Johann Crochet a raconté la réaction de Rudi Garica quand il a appris les incidents d’OM vs OL. « La chaine d’info en Italie a diffusé les événements. On en a beaucoup parlé. En Italie, la figure de Fabio Grosso est importante parce que c’est un champion du monde 2006. C’est un joueur apprécié et reconnu donc ça touche un peu plus. Quand les journalistes italiens lui ont appris, Rudi Garcia a fait une tête… il était dépité totalement. On sentait que ça le touchait et qu’il se disait qu’il y avait beaucoup d’imbéciles autour des stades ».

Interrogé par RMC, un supporter lyonnais présent raconte cette soirée du match annulé entre l’OM et Lyon. Antoine commence par le caillassage des cars. « Pour arriver au stade on a traversé une rue complètement en travaux, juste à côté du stade, et donc il y avait des pavés partout par terre, ils avaient munitions illimitées. C’était un véritable guet-apens. Ça a été très long, les flics ont mis longtemps à réagir, ça a dû durer une ou deux minutes. Beaucoup de supporters étaient vraiment choqués. J’étais avec deux personnes handicapées qui faisaient un déplacement pour la première fois. Ils étaient vraiment mal. »

Antoine raconte aussi le côté très présent du nationalisme. « En général, la Marseillaise est chantée une fois par match, là ils l’ont chanté 15 ou 20 fois. Ces gars-là estiment que les Marseillais ne sont pas Français, que ce sont des étrangers ». Ce supporter raconte avoir entendu des phrases comme « au lieu de trouver Charlie faut trouver un Français », « musulmans de merde » ou encore « bougnoules de merde ». Avant de conclure, « J’ai bien vu des membres de la Mezza Lyon (groupe de supporters identitaires, ndlr). Sur les chants collectifs, le plus notable c’est en sortant du parcage vers 3 heures que plusieurs dizaines de supporters ont chanté ‘bleu, blanc, rouge, la France aux Français’. » Concernant les saluts nazis adressés au virage nord, Antoine affirme ne pas les avoir vus, mais concède que « les photos et vidéos sont claires. »

Un membre du staff de Fabio Grosso raconte l’horreur de cette soirée à La Provence.« Le bus a été caillassé, les vitres ont été cassées, et ensuite, on a pris des bouteilles de verre, raconte un membre du staff rhodanien présent à l’intérieur. On a d’abord pris les cailloux qui ont cassé plusieurs vitres, à l’avant et à l’arrière, puis 100 ou 200 mètres plus loin, les bouteilles. Ça ne peut pas être une seule personne. Il y avait du sang partout, un truc de dingue », raconte un membre du staff lyonnais à La Provence avant de poursuivre. « On attendait la décision. Mais quand tu vois ton coach comme ça, tu n’as pas envie de faire un match de foot… Dans le foot, il faut quand même montrer l’exemple. Si là tu joues, qu’est-ce que ça va être plus tard ? »

Pablo Longoria s’est exprimé au micro de Prime Video après l’annulation du match OM – OL. «Il faut empêcher ce qui est arrivé à Fabio Grosso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, c’est complètement inadmissible. C’est quelque chose qui ne peut plus arriver maintenant dans le football. Que des inconscients… Que des inconscients. Gâcher une fête, avec le stade plein, à 65 000 spectateurs. Même si c’est en dehors du stade, c’est inadmissible. Je suis en colère, je suis vraiment consterné de la situation.»

En zone mixte, la préfète de police des Bouches du Rhône, Frédérique Camilleri a annoncé sept interpellations en marge du match. «Si le match n’a pas lieu, ce n’est pas la faute des supporters OM et OL qui ont participé, une première à la réunion d’organisation. C’est la faute à des abrutis, une poignée d’inconscients. Malgré un double vitrage, les vitres ont été vraisemblablement brisées par des canettes de bière.»