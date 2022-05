OM/OL: Latour conteste fermement l’arbitrage

L’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement (0-3) contre l’Olympique Lyonnais hier soir au Stade Vélodrome pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1. Avec cette défaite, l’OM voit ses concurrents Rennes et Monaco se rapprocher dangereusement à trois longueurs à trois matchs de la fin de la saison. L’Olympico a été électrique, il a été marqué les possibles erreurs d’arbitrage qui a notamment pénalisé l’OM avec une main non sifflée en première période alors qu’il y avait encore 0-0 au tableau d’affichage. A ce sujet, le journaliste de l’Equipe, Bertrand Latour a choisi son camp.

Après cette défaite, l’OM reste second de Ligue 1, mais est désormais menacé par ses concurrents Rennes et Monaco qui sont à seulement trois points à trois journées de la fin. Les marseillais ont tout de même leur destin entre leurs mains. Les décisions arbitrales ont fait débat durant le match et continuent. Cela concerne notamment une action à la 26ème minute lorsque Gerson rentre de la surface et centre en retrait, centre qui sera contré de la main par Moussa Dembélé empêchant le ballon de passer et peut être une situation de but pour l’OM. L’arbitre de la rencontre, Anthony Gautier a décidé, après avoir consulter la VAR, de maintenir sa décision de ne pas accorder un pénalty à l’OM, un choix contestable selon certains observateurs.

Sur Twitter, Bertrand Latour, journaliste de l’Equipe donne son avis sur la décision de l’arbitre de ne pas siffler un pénalty en faveur de l’OM suite à la main du capitaine lyonnais, Moussa Dembélé.

J’aimerais bien avoir la discussion entre l’arbitre et le VAR, par exemple. Dembélé touche le ballon du bras, et

empêche le ballon de passer. Pas péno, soit. Bertrand Latour – Source : Twitter (01/05/2022)

L’arbitre a failli – Latour

Bertrand Latour considère qu’Anthony Gautier a raté son match. Sur Twitter, le journaliste de l’Equipe a donné son ressenti sur l’arbitrage le choc de la 36ème journée de Ligue 1, OM-Lyon. Selon lui, Anthony Gautier a pris des décisions qui pourrait être contestées.

Ça y est, le match est hors de contrôle. Trop de décisions injustes ou très contestables. L’arbitre a failli. Bertrand Latour – Source : Twitter (01/05/2022)

Côté marseillais, les nombreuses décisions arbitrales lors du match ne passent pas, l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli était très remonté en conférence de presse en s’estimant lésé par l’arbitrage.

L’arbitre a totalement influencé le résultat. Il ne siffle pas penalty sur nous en première mi-temps. On a été meilleurs qu’eux. C’est un classique donc l’arbitre doit être à la hauteur. Ca se joue sur des erreurs arbitrages. Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse d’après match (01/05/2022)

Alors que côté lyonnais, le coach Peter Bosz a déclaré après la victoire de son équipe ne pas avoir pris connaissance des images. Néanmoins, il se défend en disant que son club n’a pas été vernis par l’arbitrage ces derniers mois.

Les décisions de l’arbitre ? Je ne sais pas, je n’ai pas vu les images. Si c’est litigieux, j’ai envie de dire pour une fois car cette saison car on n’a pas eu beaucoup de chance. » Peter Bosz– Source: Conférence de presse d’après-match (01/05/2022)

La saison n’est pas finie pour l’OM, les marseillais devront passer outre cette polémique et se remobiliser pour atteindre leurs objectifs qui sont de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et s’offrir une finale de Ligue Europa Conférence le 25 mai prochain à Tirana en Albanie.