OM – OL : l’énorme célébration pleine de folie dans le vestiaire marseillais !

Après leur victoire 3-2 face à Lyon dimanche, les joueurs de l’OM ont célébré leur triomphe dans une ambiance de folie, tant sur le terrain qu’en vestiaire. Geoffrey Kondogbia, bien que blessé, s’est particulièrement illustré en dansant sur la table !

Les joueurs de l’OM ont célébré en grande pompe leur victoire 3-2 face à Lyon dimanche lors de l’Olympico. Après une performance impressionnante sur la pelouse du Vélodrome, les Marseillais ont vécu une soirée mémorable, marquée par des buts spectaculaires et une victoire précieuse qui leur permet de rester confortablement installés à la 2e place de Ligue 1, à dix points du PSG.

Grosse explosion de joie dans le vestiaire marseillais !

Dans un stade en ébullition, les Phocéens ont d’abord pris un moment pour partager leur joie avec leurs supporters, au son de « Wesh alors » de Jul et « Freed from desire » de Gala. L’ambiance était électrique, et les joueurs ont largement fêté cette victoire avec leurs fans. Mais la véritable fête s’est déroulée dans les vestiaires, où les sourires étaient omniprésents. Les joueurs se sont lâchés, en hurlant des « vamos » et en dansant ensemble pour marquer ce moment fort comme les images diffusées par le club via ses réseaux sociaux.

Un des moments les plus mémorables a été la danse endiablée de Geoffrey Kondogbia, qui, bien que blessé et encore en convalescence, n’a pas pu résister à l’envie de célébrer. Le milieu de terrain, en attendant son retour imminent sur les terrains, s’est déchaîné sur la table du vestiaire.



Les buts de Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Luis Henrique ont permis à l’OM de s’imposer face à l’OL, une victoire qui conforte la position de dauphin des Marseillais. Le prochain défi pour l’OM sera dimanche à Angers (20h45), où ils chercheront à poursuivre leur excellent parcours en Ligue 1.