OM : « On aura besoin d’un Balerdi encore plus solide face au PSG »

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille s’est imposé face au TFC à Toulouse. Les marseillais ont été secoué par les toulousains avant de réagir. FCMarseille vous propose un zoom sur la prestation de certains joueurs, voici la note et l’appréciation de Leonardo Balerdi.

L’OM s’est imposé 2-3 face au TFC ce dimanche en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Après un but rapidement encaissé et une première mi-temps dominée par les toulousains, les hommes de Tudor ont su réagir lors du second acte. Un peu perdu pour sa première titularisation, Ounahi a été remplacé par Malinovskyi qui est venu fermer le couloir gauche. Les marseillais ont surtout retrouvé leur force collective et sont venus secouer le TFC. Mbemba, Under et Tavares ont retourné le match. Malgré tout, les locaux n’ont pas abdiqué et sous l’impulsion des remplaçants, Onaiwu a marqué le but du 2-3. Finalement, l’OM a conserver sa victoire et repris par la même occasion sa seconde place.

La note de Leonardo Balerdi : 5/10

Son appréciation

« On aura besoin d’un Balerdi encore plus solide face au PSG

En l’absence de Samuel Gigot et le retour très récent d’Eric Bailly, Leonardo Balerdi a été titularisé au centre de la défense marseillaise. L’Argentin, habitué à être plus performant dans l’axe, a pourtant mal démarré sa rencontre. L’attaque toulousaine lui en a fait voir de toutes les couleurs. Sur plusieurs duels face à Dallinga et Aboukhlal, il est attentiste et fait gagner de précieux mètres aux Toulousains. Heureusement, aucune erreur de taille n’est venu punir les Marseillais comme il en avait l’habitude les saisons dernières. En l’absence de Mbemba et probablement de Gigot face au PSG, on aura besoin d’un Balerdi solide afin de stopper Messi et Mbappé. »

Les notes des médias

L’Equipe 5/10 Il a vraiment souffert face à Dallinga dans les duels et les contacts mais il n’a pas commis d’erreur majeure. Et s’il est toujours paru à la limite dans ses interventions et dans sa façon de provoquer ses adversaires, il a aussi coupé quelques ballons chauds tout au long de la seconde période. Maxifoot 5.5/10 le défenseur central argentin a fini la première période avec des maux de tête. Largement bousculé par Dallinga, il a parfois eu le tournis sur les percées toulousaines, notamment face à Aboukhlal. Il a été bien mieux en seconde période avec de nombreux duels remportés. – Source: Maxifoot, https://www.maxifoot.fr/football/article-53432.htm#footref Footmercato 5/10 tout comme Kolasinac, il a connu une prestation en dents de scie. Il a eu quelques interventions inspirées et une certaine présence aérienne mais cela manquait de consistance et parfois d’envie. Le défenseur argentin a été un poil trop passif sur la pelouse sur certaines séquences. Notons tout de même trois tacles, quatre dégagements et trois tirs adverses bloqués.

« C’était une belle victoire contre une équipe de Toulouse fantastique.Je l’ai dit aux joueurs à la mi-temps, si on veut gagner on doit être très bons. Ce qu’on a fait une première ce n’était pas suffisant parce qu’ils sont bons physiquement mais aussi psychologiquement. On doit être très forts et moi j’étais confiant et je pense qu’on a fait une très bonne seconde période. J’aime ce genre de victoire quand vous êtes menés et vous renversez le match; C’est bien parce que ce n’était pas facile et on doit continuer à gagner parce que les autres équipes ont gagné en haut du classement. C’est bien de gagner comme ça pour préparer le match de dimanche prochain. Bien sûr le match face à Paris est un match spécial, cela nous a donné de la confiance de les battre en coupe de France, mais cela ne change rien. Je ne sais pas qui sera présent du côté du PSG, à cause de certaines blessures mais doit répéter ce type de match ». Igor Tudor – Source : Prime Video (20/02/2023)