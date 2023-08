OM : On en sait plus sur la blessure d’Harit

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

En difficulté pour sa première titularisation face à Brest samedi, Amine Harit a dû laisser sa place sur blessure. Marcelino a évoqué son cas après le match, les information du journal l’Equipe semblent rassurantes…

Après la victoire 2-0 face à Brest samedi, Marcelino avait fait un point sur l’état physique de l’international marocain en conférence de presse d’après match: “Il a une gêne à la cuisse droite donc ce n’est pas la jambe qui a été opérée. On pense que c’est un coup, il y a eu une inflammation. Il y a des douleurs à ce niveau-là, mais on va attendre les tests des médecins pour en savoir plus.”

Une information confirmée par L’Équipe, Harit a effectivement un hématome au péroné droit et devrait rapidement pouvoir reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers.

Huit mois après son entorse des ligaments croisés du genou gauche contre l’AS Monaco où ses cris résonnent encore sur la pelouse du Stade Louis-II, le Marocain de l’Olympique de Marseille avait savouré son entrée en cours de jeu (73e) pour son retour au Vélodrome face à Reims. « Surpris, oui et non, je m’y attendais un peu. Très heureux. C’était un accueil magnifique, avec beaucoup d’émotions et de fierté » a-t-il livré. Je suis très content d’avoir pu rejouer. J’ai beaucoup bossé, je me sens bien. J’étais prêt à jouer un match de ce niveau, il reste encore quelques détails. Ça va revenir en enchaînant les matchs ». avait-t-il ajouté.

« C’était dur mentalement, ça m’a gâché une saison »

Le meneur de jeu est revenu sur cette période très délicate où il a également du faire une croix sur la Coupe du Monde avec le Maroc, auteur d’un parcours historique au Qatar (élimination en demi-finale face à la France). « J’ai eu beaucoup de soin, de travail physique, il faut recommencer à zéro, je n’arrivais même plus à poser le pied par terre » a confié le milieu olympien.

« C’était dur mentalement, surtout que c’était dans mon meilleur moment, ça m’a gâché une saison, que ce soit par rapport à l’OM où la Coupe du Monde. Ce sont des étapes qui forgent, je suis prêt à tout affronter. Je vais revenir encore plus fort qu’avant. Je suis rassuré, je savais que j’allais être prêt. On va continuer à bosser pour revenir au top » avait-t-il poursuit.