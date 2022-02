OM : « On passe à travers des matches à haute tension cette saison »

Extrait du dernier Débat Foot Marseille, notre invité le rappeur marseillais Kemmler revient sur la défaite de l’OM et le manque de détermination à Nice en Coupe de France.

L’Olympique de Marseille est éliminé de la Coupe de France. Défaits 4-1 sur la pelouse de Nice mercredi soir, les Phocéens échouent aux portes des demi-finales. Malgré une ouverture du score rapide en tout début de rencontre, les Aiglons étaient au-dessus des Olympiens. Que ce soit dans les duels, dans l’intensité ou dans la finition, les Marseillais ne sont pas parvenus à rivaliser.

Quand il s’agit de gagner les duels contre une équipe qui en veut plus, on se fait marcher dessus – Kemmler

À lire aussi : OM : Aligné au poste de Kamara, Rongier a coulé…

Dans notre Débat Foot Marseille d’hier, notre invité le rappeur marseillais Kemmler est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille face à Nice.

« Comme je disais, un petit peu comme à l’accoutumée cette saison, les matches à haute tension on passe à travers. J’ai trouvé beaucoup de similitudes hier soir avec le match face à Galatasaray. Dans l’ensemble, il y a du jeu mais quand il s’agit de détermination, quand il s’agit de gagner les duels contre une équipe qui en veut plus, on se fait marcher dessus. Et pour une équipe dite avec du caractère. Parce qu’on est censé avoir des joueurs avec du caractère donc ce n’est pas normal. On peut se poser des questions : Comment on arrive pas avec autant de détermination au vu des antécédents que tout le monde connaît ? Je me pose aussi la question au-delà du placement de certains joueurs. D’autres joueurs sont à la cave aujourd’hui comme un Álvaro où je m’étais dis par exemple, pour un match face à Lyon ce serait bien d’avoir quelqu’un avec du vice, un petit peu un aboyeur. Hier soir aussi, je me suis posé la question si c’était pas bien d’avoir un joueur comme ça sur des matches aussi importants où la détermination est importante. Peut-être que oui. » Kemmler – Source : Débat Foot Marseille (10/02/2022)

C’est difficile de ne pas critiquer Sampaoli – Daniel Riolo

À lire aussi : OM : Sampaoli justifie ses choix après l’énorme déception à Nice…

Dans l’After Foot sur RMC à l’issue de la rencontre, Daniel Riolo a réagi et a compris la colère de certains supporters sur les choix de Jorge Sampaoli dans son onze de départ.

« Ce soir, ce n’est pas possible de défendre. Le football, c’est des vases communicants. Quand ils mènent 0-1, à ce moment là on peut se dire que Marseille est parti pour faire un gros match. La grande difficulté justement, et c’est là qu’il ne faut jamais tomber dans le piège avec l’OM, c’est que cette incertitude est permanente et c’est vrai qu’elle fait un peu mal à la tête. Pour nous qui sommes neutres, ça nous fait délirer. C’est pour ça moi que je dis toujours que j’adore. Pour les supporters parfois c’est déconcertant. Et quand ça ne marche pas, comme ce soir, c’est toujours la même histoire à chaud après un match, l’émotion elle déborde. Et surtout dans un match important, en quart de finale de Coupe de France, face à Nice, un club qui ne t’aime pas, où tu te chambres… La claque que tu prends dans la gueule, elle te fait tourner la tête, tu vois tout noir et tu as envie de tout foutre à la poubelle. À chaque fois qu’on a l’impression qu’ils peuvent revenir ou écraser le match et qu’ils le font pas, ils le payent toujours cash. Contre Lyon c’était le cas, ce soir ils peuvent revenir à 2-2. C’est déconcertant, ça fracasse la tête des Marseillais parce qu’il y a beaucoup de va et viens, d’émotions, c’est pénible. Ce soir c’est difficile de ne pas critiquer Sampaoli. On ne peut pas ne pas lui demander pourquoi il met Saliba là. Je n’arrive pas à comprendre. Cette année, quand il déconne, c’est souvent avec ses côtés. Il est allé prendre Kolasinac, il ne le fait pas jouer. Saliba arrière droit, tu n’es pas obligé de le faire. Remets-le dans l’axe. Quand t’as pas Kamara, c’est toujours un problème. Et après on arrive au débat classique : quand tu gagnes Milik, tu perds Payet. Sampaoli a du mal avec ça, il a du mal à trouver la bonne formule. Je ne comprends pas pourquoi il a remis Payet sur le côté puisqu’à chaque fois qu’il y est, il me semble perdu. Ce soir c’était exaspérant, les choix de Sampaoli ne m’ont pas plu. Quand ils auraient pu revenir, ils ne sont pas revenus… » Daniel Riolo – Source : L’After Foot RMC (09/02/2022)