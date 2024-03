OM: « On sait qu’il a les qualités nécessaires. Arrêtons de chercher des excuses. »

Invité sur notre plateau lundi, Laurent Spinosi, ancien entraîneur des gardiens du centre de formation de l’Olympique de Marseille, est revenu sur les débuts au club de Simon Ngapandouetnbu.

Dans « Débat Foot Marseille », Laurent Spinosi est revenu sur les débuts de Simon Ngapandouetnbu. L’entraîneur des gardiens du centre de formation de l’OM a confié n »avoir jamais vu ça » ni même avec Fabien Barthez ou encore Steve Mandanda.

« Je n’avais jamais vu ça, à bout pourtant les joueurs ne marquaient pas »

😧🇨🇲« Je n’avais jamais vu ça », Laurent Spinosi nous raconte la première fois qu’il a vu Simon Ngapandouetnbu au centre de formation ! #OM pic.twitter.com/FbswWxzUYa — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 29, 2024

« Simon Ngapandouetnbu avait 15 ans. On avait une séance de frappe et il fallait appeler un petit. Je m’assois et je regarde. Je n’avais jamais vu ça, a confié Spinosi. À bout portant, les joueurs ne marquaient pas. J’ai vu Fabien Barthez et Steve Mandanda débuter. Faire des arrêts comme ça, c’est exceptionnel. Mais le football de haut niveau demande d’autres choses. Il faut savoir jouer dans un stade comme le Vélodrome, avec les pieds, les sorties aériennes, la gestion de la profondeur. Tant qu’un gardien ne joue pas, c’est très compliqué de travailler cela à l’entraînement. En match, il y a la pression. Il faut le prêter. On sait qu’il a les qualités nécessaires. Pourquoi ne pas le faire ? Arrêtons de chercher des excuses. Avançons avec ce petit et prenons une décision pour son bien à lui et celui du club », a-t-il ajouté.

