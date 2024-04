OM : Ounahi se fait détruire par Nabil Djellit !

Après la défaite ce vendredi soir face au LOSC, beaucoup ont tenté de trouver le coupable. Pour Nabil Djellit, l’un de ceux à mettre en avant est Azzedine Ounahi qui a trop longtemps été protégé.

Ce vendredi Jean-Louis Gasset a fait confiance à Azzedine Ounahi au milieu de terrain. Une nouvelle fois, le Marocain a été décevant sous le maillot de l’OM . Pour beaucoup, il est d’ailleurs l’un des responsables de ce match compliqué des Marseillais tant il a été absent offensivement et inutile défensivement. Pour Nabil Djellit, le silence sur le niveau du milieu de terrain doit cesser !

« Ounahi, trop longtemps on n’a rien dit. Il est en dessous tout. 0 sur les duels, fait semblant de défendre et on croit qu’il est bon dans ses transmissions car il est élégant… », a publié le journaliste sur son compte Twitter. Dernièrement, le journal L’Equipe expliquait qu’Ounahi regrettait de ne pas être parti en Arabie Saoudite l’hiver dernier. En cas d’offres, le club ne devrait pas le retenir.

Le gros coup de gueule de Jordan Veretout à chaud après la rencontre !

« Des erreurs individuelles qui nous plombent le match comme la semaine dernière ? Non je ne crois pas contrairement à la semaine dernière aujourd’hui je pense qu’on a été mauvais. Il ne faut pas se cacher et arrêter de trouver des excuses. On donne le match et à ce niveau là on n’a pas le droit. Si on veut.. pardon Si on voulait espérer quelque chose. La saison n’est pas finie, il va vite falloir se remettre la tête à l’endroit. Il va falloir travailler, cravacher car c’est beaucoup trop insuffisant ce soir. Ils nous ont baladé, on leur a donné des buts. On n’a pas le droit de faire le match qu’on fait ce soir quand on est l’Olympique de Marseille avec des ambitions. Il faut arrêter de se cacher faut retourner au charbon dès jeudi.Car si on joue comme ça en Ligue Europa, on va se faire sortir. Il faut aussi arrêter de cacher aussi derrière le nombre de blessés. On a un effectif conséquent. Si les joueurs sont ici c’est qu’ils ont les capacités. Maintenant il faut élever le niveau car c’est trop insuffisant. On ne peut pas faire un bon match, un match moyen et deux nuls. Il faut que tout le monde se remette en question et vite retourner au travail ce n’est pas digne de l’OM ce soir. On doit mouiller le maillot et respecter nos supporters » a déclaré le milieu de terrain de l’OM Jordan Veretout au micro de Prime au terme de la rencontre