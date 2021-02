OM : Ouvrard n’entend pas le message des supporters et parle d’incompréhension…

Le président Eyraud a vraiment bien choisi son head of business à l’OM. Hughes Ouvrard tient exactement le même discours politique pour évoquer la colère des supporters envers la direction. Encore et toujours l’incompréhension…

Interrogé par Quotidien, Hugues Ouvrard revient sur la décision du club de mettre en demeure plusieurs associations de supporters. Il estime que tout est monté très haut à cause d’incompréhensions. Une rhétorique souvent utilisée par les hommes politiques quand les mesures ne sont pas acceptées par la population. Le directeur général de l’OM n’a peut être pas bien lu la Provence ce matin ou écouté la conférence de presse des groupes de supporters ce vendredi, car le divorce est bel est bien consommé…

A lire : LES ASSOCIATIONS DE SUPPORTERS METTENT LA PRESSION ET ANNONCENT LA COULEUR À MCCOURT ET EYRAUD !

vous ne pouvez pas faire une tape sur l’épaule et dire aux gens c’est super on va continuer à discuter. Il faut marquer le coup

En réaction, la direction du club a mis en demeure les 6 principaux groupes de supporters, avec menace de rupture du contrat d’abonnement.

« On n’a absolument aucune volonté de faire partir les 28 000 supporters ! »explique Hugues Ouvrard, directeur général de l’OM.

#Quotidien pic.twitter.com/Uij9fxDbk8 — Quotidien (@Qofficiel) February 19, 2021

« C’est la suite logique de ce qui s’est passé le 30 janvier. Quand il se passe ce qu’il s’est passé (envahissement et incident au centre RLD), vous ne pouvez pas faire une tape sur l’épaule et dire aux gens c’est super on va continuer à discuter. Il faut marquer le coup. (…) Le maire veut calmer le jeu ? Le maire est dans son rôle, il a le club qui est un emblème comme le vieux port ou la bonne mère, et de l’autre les supporters qui sont influents à Marseille, il se positionne au milieu. On a absolument aucune volonté de faire partir les 28000 supporters des virages. Quand il a beaucoup de passion c’est comme dans un couple, quand on commence à s’embrouiller on monte très haut, et après on se dit peut-être je n’ai pas bien écouté ce que m’a dit l’autre, peut être je n’ai pas bien compris car j’étais emporté par ma passion. C’est monté très haut comme souvent à Marseille, mais il est temps maintenant que l’on s’apaise tous et que l’on retrouve le chemin de la discussion… » Hugues Ouvrard – source : Quotidien (19/02/2021)