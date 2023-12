OM : Pau Lopez a fait le boulot !

Ce dimanche soir, l’OM a réalisé un très bon coup en s’imposant 2-4 face à Lorient en match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez lors de ce match.

Gennaro Gattuso avait décidé de reconduire le 5-3-2 qui avait très bien marché face à Lyon mercredi. Le duo Aubameyang / Vitinha, Lodi et Clauss comme piston et Ounahi au milieu avec Veretout. Les marseillais ont très vite pris le match en main avec un pressing haut et énormément de projections vers l’avant. Le jeu direct vers les attaquants a été impactant, rapidement Aubameyang a été trouvé en profondeur, il a trouvé Vitinha de la tête qui n’a pas réussi à conclure. Cependant, les marseillais ont continué à pousser, Mbemba a conclu à bout portant une nouvelle occasion. Puis Aubameyang a placé une magnifique tête, 0-2 au bout de 10 minutes de jeu. Pour autant, sous les injonctions de Gattuso, les olympiens ont continuer à pousser. Balerdi a marqué de la tête sur corner, d’autres occasions de Clauss ou encore Aubameyang ne sont pas allés au bout. Lorient a profité de la passivité de la défense pour marquer par Faivre, mais Aubameyang lui a directement répondu suite à une belle ouverture de Veretout. 1-4 à la mi-temps. Gattuso était inquiet malgré tout, et le but de Mendy a confirmé ses sensations. L’OM a trop reculé et n’a plus rien proposé lors du second acte. Au final, l’OM s’impose et assure l’essentiel…

La note de Pau Lopez : 6.5/10

Son appréciation

Pau Lopez a fait le boulot !

Il ne peut rien faire sur le but de Faivre, c’est plus discutable sur celui de Mendy où il est surpris par la frappe rapide dans l’angle fermé. Mais il s’est montré décisif face à Dieng ou encore Talbi. Deux parades décisives qui ont permis à l’OM de garder sa marge et son avantage. Dans le comportement, il affiche aussi plus de rage et n’hésite pas à secouer ses partenaires…

