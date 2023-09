OM : Pau Lopez trop fébrile

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’a rien proposé et s’est pris une raclée face au PSG en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Une lourde défaite 4-0 qui clôture une semaine très compliqué aussi bien sur qu’en dehors du terrain. Voici la note et l’appréciation de Pau Lopez lors de ce match.

Après un match non abouti mais plus positif dans l’attitude jeudi face à une faible Ajax, les marseillais devaient confirmer cette envie face au PSG dimanche. C’est une équipe apathique sans caractère qui s’est présentée au Parc encaissant une lourde défaite et des buts très rapidement. Incapable de réagir mis à part sur une tête de Vitinha sur le haut de la transversale de Donnarumma, les hommes de Pancho Abardonado n’ont fait que subir le rythme des parisiens qui se sont baladés. Vu le calendrier à venir, les joueurs vont devoir rapidement montrer un autre visage…

La note de Pau Lopez : 3.5/10

Son appréciation

Pau Lopez trop fébrile

Il a déclaré en zone mixte après le match que l’OM avait joué un match amical face au PSG. A l’image de son équipe le portier n’a pas été au rendez-vous. Trop fébrile au pied et loin d’être décisif il a encaissé les deux premiers buts sur les deux premières frappes cadrées des parisiens. Il ne rassure pas sa défense. Inquiétant.

