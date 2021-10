OM: Payet parmi les 10 meilleurs joueurs actuels ? (Avec Salah et Benzema…)

Dimitri Payet était une nouvelle fois absent lors de la défaite face à Lille ce dimanche (2-0). Et sa non présence s’est faite encore ressentir, notamment dans l’animation offensive de l’équipe…

Dimitri Payet fait un remarquable début de saison sous les couleurs de l’OM. Auteur de cinq buts depuis le début du championnat il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Sauf qu’avec son âge (34 ans), il est difficile pour lui d’enchaîner les matchs, pourtant ça ne l’empêche pas de faire parti du classement réalisé par Sky Sport, des 10 meilleurs joueurs actuels. Le Français pointe à la 10e place, une liste basée sur les tirs, buts, passes décisives, ballons touchés dans la surface adverse, et les expected goals… A noter que c’est Benzema qui détient la première position, suivi par Salah.

Malgré le bon début de saison de Dimitri Payet, le numéro 10 français n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour jouer le Final Four de la Ligue des Nations avec les Bleus.

🥇 Benzema

🥈 Salah

🥉 Haaland

Every player in Europe’s top five leagues ranked so far this season 👇

— Sky Sports News (@SkySportsNews) October 6, 2021