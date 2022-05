OM: Payet rappelle ces « choses inacceptables »

Nommé dans l’équipe type de Ligue 1 UNFP, le meneur de jeu était présent à la cérémonie qui s’est déroulée hier soir. Il a profité de l’occasion pour réclamer plus de sécurité pour les joueurs dans les stades. Une cause importante pour le réunionnais qui a été touché par ce fléau cette saison.

Il est le grand artisan de la saison de l’Olympique de Marseille. Malgré sa blessure intervenue lors de la demi-finale retour contre le Feyenoord, le capitaine marseillais réalise à 35 ans une de ses saisons les plus abouties avec 12 buts et 10 passes décisives en 31 matchs de Ligue 1 Uber Eats. C’est donc tout naturellement qu’il a été nommé dans l’équipe type de la Ligue 1 Uber Eats UNFP. Une juste récompense pour le n°10 olympien qui a vécu une saison très mouvementée sur et en dehors des terrains.

Payet particulièrement ciblé cette saison !

Si le marseillais a tenu à évoquer ce sujet pour le dénoncer et faire entendre sa voix, c’est aussi parce qu’il a été l’objet de nombreux incidents cette saison. Par deux fois, il s’est retrouvé la cible de jets de projectiles de la part des supporters adversaires en allant tirer des corners. Une première fois à Nice, où sa réaction a engendré une invasion du terrain par les niçois et une bagarre générale et une seconde fois à Lyon où il a reçu de manière très violente une bouteille pleine derrière la tête. Des évènements intolérables qui ont marqué le joueur et qui a donc souhaité faire passer le message aux dirigeants Français :

« Un petit mot. Je sais que je me suis répété plein de fois. On a vu des choses dans notre championnat, d’ailleurs peut-être le meilleur championnat depuis ces 20 dernières années, qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants, devons mener un combat pour nettoyer les tribunes et faire en sorte que le football soit une fête et que tout le monde soit en sécurité. » Dimitri Payet – Source : Trophées UNFP (15/05/2022)

« Nous, acteurs et dirigeants, nous devons mener un combat pour nettoyer nos tribunes et faire en sorte que le foot soit une fête » 💬 Dimitri Payet pic.twitter.com/C1uSUhNZbb — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) May 15, 2022

Il faut protéger les joueurs — Payet

Un peu plus tôt dans l’année, au cours d’un entretien accordé au média Brut, Dimitri Payet était revenu sur les incidents de Nice et Lyon. Au delà de comment il vécu ces évènements, il avait déjà tenu à rappeler l’importance de la sécurité dans les stades :

« J'ai vécu ça difficilement. Au-delà de la douleur physique c'est aussi ce sentiment d'être désigné coupable alors qu'on est la victime. Il y a eu ce premier acte à Nice et puis le second à Lyon. La deuxième fois cela a été plus difficile à digérer car j'ai compris qu'il n'y aurait pas de solidarité entre les joueurs, entre les clubs ou les dirigeants. Et c'est là que je me suis dit que c'était peut être plus grave que ce que je pensais (…) Je le suis dis qu'il fallait trouver des solutions pour que cela n'arrive plus que ce soit pour Payet, Neymar ou Mbappé. Il n'y a plus de clubs ou de rivalités dans ce genre de situations, il faut protéger les joueurs. » Dimitri Payet