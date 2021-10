OM: Pierre Ménès voit un gros point d’amélioration dans le jeu des Marseillais

L’Olympique de Marseille ramène un point de son déplacement face à la Lazio (0-0) à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. L’OM a réalisé un bon match, maitrisé surtout en première mi-temps, plus compliqué en seconde…

Si l‘OM n’a pas pu gagner face à la Lazio ce jeudi, mais ils ont réussi à garder leur but inviolé. Une belle performance face à une attaque de qualité en face. Un point qu’a apprécié le consultant Pierre Ménès :

L’OM a fait preuve d’une rigueur défensive– Ménès

« À voir l’affluence famélique au Stade Olympique de Rome, on pouvait se douter que la Lazio n’allait pas être super motivée, ni par le match ni par cette compétition. Impression confirmée durant une première période où l’équipe italienne a semblé absente, pas concernée et pour tout dire prenant le match par-dessus la jambe. En face, les Olympiens ont fait preuve d’une rigueur défensive qu’on leur a peu connue depuis le début de la saison et n’ont jamais été en danger pendant les 45 premières minutes. Après le repos, la Lazio s’est réveillée et a souvent mis en danger un Pau Lopez qui progresse match après match dans le but olympien. À l’arrivée, c’est un troisième nul en trois matchs pour Marseille, ce qui n’est pas idéal en vue de la qualification. » Pierre Ménès— Source: Pierrot le foot (21/10/21)

Important avec Duje… Pau Lopez a beaucoup progressé — Sampaoli

A lire aussi : OM : Un supporter parisien s’inquiète sérieusement pour le déplacement à Marseille !

« Je pense que c’était un bon match face à une bonne équipe. Il nous laisse de l’espoir pour le futur. Aujourd’hui on a joué face à l’un des meilleurs attaquant du monde pour moi. C’est important avec Duje, William plus Luan et Rongier sur les côtés de voir qui est le plus compatible pour jouer, relancer. La sortie de Rongier était dû au fait qu’il semblait fatigué. On a voulu bloquer le côté gauche avec un changement de leur côté là où ils poussaient. Pau Lopez a beaucoup progressé, est bien revenu de sa blessure. Je suis content de la manière dont il a aidé l’équipe. » Jorge Sampaoli – Source: Conf de presse (21/10/21)

Sampaoli : « Je pense que c’était un bon match face à une bonne équipe. Il nous laisse de l’espoir pour le futur. » #LAZOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021

Sampaoli : « Aujourd’hui on a joué face à l’un des meilleurs attaquant du monde pour moi. C’est important avec Duje, William plus Luan et Rongier sur les côtés de voir qui est le plus compatible pour jouer, relancer. » #LAZOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021

Sampaoli : « La sortie de Rongier était dû au fait qu’il semblait fatigué. On a voulu bloquer le côté gauche avec un changement de leur côté là où ils poussaient. » #LAZOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2021