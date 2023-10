OM : Plusieurs mauvaises nouvelles pour Gattuso !

L’Olympique de Marseille enchaîne les contre performances depuis plusieurs semaines avec des défaites contre le PSG, Monaco et deux match nul contre Brighton et l’Ajax en coupe d’Europe. L’infirmerie de l’OM se remplit de compliquer la tâche de Gattuso face au Havre ce week-end.

L’Olympique de Marseille reçoit le Havre ce dimanche (13h) au stade Vélodrome à l’occasion de la de Ligue 1. Les marseillais doivent impérativement s’imposer après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre le PSG et Monaco . L’entraîneur de l’OM Gennaro Gattuso va devoir gérer plusieurs absences et non des moindres.

A lire aussi : OM : Riolo s’interroge sur la préparation de Marcelino !

L’infirmerie se remplit

A LIRE AUSSI: OM : « Harit s’est fait descendre ! »

« Il y a une joueur qui me manque à l’Olympique de marseille »

Le coup de gueule d’un supporter #OM #TeamOM pic.twitter.com/6an0ZoSviv — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 6, 2023

En effet, le milieu de terrain Jordan Verretout est forfait suite à une lésion à la cuisse droite qui l’a obligé à quitter la pelouse face à Brighton jeudi soir.

Tout juste rétabli de ses blessures au genou et aux adducteurs, Geoffrey Kondogbia ne sera peut être pas apte à débuter cette rencontre.

En défense, le coach olympien doit également se passer des services de Samuel Gigot. Ce dernier souffre d’une fracture d’une côte qui l’empêche de respirer normalement. Il ne devrait pas pouvoir faire son retour avant fin octobre indique le journal l’Equipe.

Enfin, Gattuso devra un nouvelle fois se passer des services de Rena Lodi, suspendu pour cette rencontre face au Havre et souffrant d’une gêne musculaire qui ne lui permettra d’ailleurs pas d’aller en sélection durant la trêve internationale.

A lire aussi : OM: Nasri pointe du doigt l’une des failles dans le jeu olympien