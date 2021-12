OM : Plusieurs portes de sortie pour Luis Henrique ?

En difficulté depuis son arrivée du côté de l’Olympique de Marseille en 2020, Luis Henrique peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Un départ en prêt pourrait être envisagé cet hiver.

Il est l’un des joueurs les plus en difficulté depuis son arrivée à l’OM. Luis Henrique n’est jamais réellement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable depuis ses premières minutes sous la tunique phocéenne. Arrivé en provenance de Botafogo à l’été 2020 pour un montant de 8 millions d’euros, l’attaquant brésilien peine à se faire une place dans l’effectif de Jorge Sampaoli. S’il a inscrit son premier but avec l’OM face à l’ES Cannet-Rocheville hier après-midi, le Brésilien est souvent barré par la concurrence avec Konrad De La Fuente.

A lire aussi : OM : Luis Henrique, le premier but d’une longue série?

À en croire les informations révélées par le média Torcedores.com, l’OM serait donc enclin à prêter Luis Henrique afin qu’il gagne du temps de jeu et qu’il s’aguerrisse dans une autre équipe. Si Botafogo semble intéressé pour rapatrier son ancien joueur, d’autres écuries suivraient son profil de près. Le média brésilien révèle que Genk et la Fiorentina seraient tous les deux intéressés pour récupérer Luis Henrique en prêt pour les six prochains mois. Un prêt qui lui permettrait de gagner de l’expérience.

Olympique de Marselha deve emprestar ex-atacante do Botafogo para clube italiano para ganhar rodagem; entenda – https://t.co/ENMbIfJHJS pic.twitter.com/IFsAXzI1H9 — Torcedores.com (@Torcedorescom) December 20, 2021

Un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif — Sampaoli

A lire aussi : Mercato OM : Botafogo a conservé un pourcentage en cas de revente de Luis Henrique ?

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a reconnu le potentiel de Luis Henrique et de ses autres joueurs dans le secteur offensif. Le technicien argentin reproche cependant l’efficacité de ses ailiers proche des cages adverses.

« « Nous avons des jeunes avec beaucoup de potentiel et d’avenir comme Konrad (de la Fuente) ou Luis (Henrique). On a aussi Amine Harit qui a joué ailier gauche. c’est un poste où on a besoin d’être plus tranchant, décisif. On a besoin de plus d’efficacité dans le dernier tiers. On n’a peut-être pas encore consolidé ce qu’on veut faire. On n’est pas assez décisif à l’approche du but. C’est un poste ou il faut être tranchant en termes de statistiques. On a besoin d’efficacité à ce poste, on n’a pas assez consolidé cela dans le dernier tiers » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (17/12/2021)