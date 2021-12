OM : Pour Domenech, le triplé de Milik « ne prouve rien »!

Triple buteur face à l’ES Cannet-Rocheville en Coupe de France, Arkadiusz Milik a livré une prestation de qualité. Raymond Domenech a donné un tout autre point de vue sur la performance du Polonais sur La Chaîne L’Équipe.

Titularisé par Jorge Sampaoli à la pointe de l’attaque face à l’ES Cannet-Rocheville, Arkadiusz Milik a rendu une copie parfaite. En effet, l’attaquant polonais a inscrit un triplé dont un de ses buts sur penalty en première période. S’il a marqué qu’une fois en championnat face à Lorient depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik a inscrit ses 7 autres buts en Ligue Europa et en Coupe de France.

Pour l’instant, Milik n’est pas indispensable à l’OM – Raymond Domenech

Toutefois, Raymond Domenech a tenu à préciser sur La Chaîne L’Équipe qu’il ne fallait pas s’enflammer pour autant et que le triplé d’Arkadiusz Milik face au pensionnaire de National 3 « ne prouve rien ».

« Le triplé de Milik, est-ce la preuve qu’il est indispensable à l’OM ? Cette question n’a pas de sens dans ce match-là. Il ferait ça dans un match de L1, on pourrait dire oui. Mais là, dans un match de Coupe de France contre une N3, non, ça ne prouve rien. Pour l’instant, Milik n’est pas indispensable à l’OM. Il a de la valeur, il a marqué dans ce match-là, il a fait la différence. C’est un attaquant, il marquera toujours des buts. » Raymond Domenech – Source : La Chaîne L’Équipe (21/12/2021)

Je suis sûr que mes statistiques vont s’améliorer en championnat — Arkadiusz Milik

De son côté, Arkadiusz Milik garde confiance en lui et il reste persuadé qu’il parviendra à améliorer ses statistiques en championnat lors des prochains matchs.

« Je suis sûr que je vis un moment temporaire. J’ai joué sans étape dans ma préparation parce que j’étais blessé à ce moment-là. Ensuite, on a immédiatement joué tous les trois jours. Je dois admettre que j’ai ressenti ça. Donc être quelquefois remplaçant, paradoxalement, c’est un moment positif pour moi. Cela peut sembler étrange, mais cela me sera certainement utile. J’ai l’impression que ça m’aide d’avoir été sur le banc. (…) J’ai pu m’entraîner normalement et me concentrer sur moi-même pour retrouver mes dispositions normales. Je suis calme. Je bosse pour me développer et je suis sûr que mes statistiques vont s’améliorer en championnat. Je sais que je peux jouer mieux, que pour le moment je ne suis pas à 100%. Mais c’est une question de temps. Je vais revenir sur le bon chemin » Arkadiusz Milik – Source : Viaplay (10/12/2021)