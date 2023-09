OM: Pour Emmanuel Petit, « il y a quelque chose de beaucoup plus lourd derrière que l’on cache »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Réunion houleuse entre supporters et dirigeants, départ de Marcelino et direction en retrait. L’Olympique de Marseille traverse une forte tempête. Sur les ondes de RMC Sport, Emmanuel Petit a exprimé toute sa déception sur la situation actuelle du club.

En quelques jours, l’OM a basculé dans une crise profonde. Après la réunion violente entre les dirigeants et les groupes de supporters, Pablo Longoria et Javier Ribalta ont décidés de se retirer pour réfléchir à la suite et Marcelino a démissionné seulement deux mois après son arrivée. Résultat, Jacques Abardonado assurera l’intérim ce jeudi face à l’Ajax Amsterdam en ouverture de la phase de poules de la Ligue Europa. Dans l’After Foot sur RMC, Emmanuel Petit a exprimé sa déception concernant la situation actuelle à Marseille.

« Je suis déçu de la tournure des événements. Depuis son arrivée, Longoria se débrouillait plutôt bien »

« Je suis déçu de la tournure des événements du côté de l’Olympique de Marseille. Surtout que depuis l’arrivée de Longoria, son staff et les gens qu’il a mis en place, le président de l’OM se débrouillait plutôt bien malgré un changement d’effectif chaque année, a affirmé le consultant. Le début de saison est plus que correct d’un point de vue comptable. La grosse question entourait vraiment l’entraîneur Marcelino. Incarnait-il vraiment le côté passionnel de ce que l’on est en droit d’attendre d’un coach sur le banc de l’OM ? Et aussi en terme de jeu, il faut du spectacle. Lorsque je me suis réveillé hier, je n’y ai pas cru. Je me suis dis que ce n’est pas possible. C’est une blague. Même si la direction s’est pris la tête dans une réunion avec des représentants de supporters, ce n’est pas cela qui va entériner le départ de l’entraîneur derrière et la mise en retrait du bord qui dirige le club. Il y a quelque chose de beaucoup plus lourd derrière que l’on cache », a ajouté Petit.