OM : « Pour moi il manque quelqu’un devant »

Suite à la défaite en Ligue des Champions, Florent Germain est revenu sur les problèmes offensifs de l’équipe marseillaise dans le podcast « After Marseille » diffusé sur RMC. Il évoque notamment une potentielle « Sanchez dépendance », surtout en Champions League où il n’y a que Luis Suarez comme alternative au chilien au poste de numéro 9.

C’est un joueur qui a un certain âge

Dans le podcast « After Marseille » animé par Nicolas Jamain en compagnie de l’ancien coach de l’OM Rolland Courbis, Florent Germain a exprimé ses craintes sur l’attaque de l’OM cette saison :

« Ce qui me gêne un petit peu devant en attaque, c’est que je trouve qu’on va être trop dépendant, du côté de l’OM, d’Alexis Sanchez. Parce que c’est un joueur qui a un certain âge, qui ne va pas pouvoir enchaîner toutes les rencontres, qui va forcément y laisser des plumes à un moment donné. » Source : Florent Germain – RMC After Marseille – Episode 113

Le vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 déplore également le manque d’attaquants dans la liste de joueurs inscrits en Champions League. Un problème mis en lumière mercredi soir dernier lorsque le chilien était suspendu :

« Pour moi il manque quelqu’un devant. Alexis Sanchez ne va pas pouvoir être à son niveau à tous les matches en jouant comme ça tous les 3 jours, ça me paraît impossible ! Après il fallait une liste en Ligue des champions de, on le rappelle de, 20 joueurs, […] donc il y a des joueurs comme Dieng où Bakambu qui ont été totalement mis de côté et qui ne sont même pas sur cette liste. Pour moi, il y a des regrets de ne pas avoir un attaquant supplémentaire, à avoir un attaquant de métier qui va t’apporter de la puissance, de la profondeur, voire ses talents de buteur. » Source : Florent Germain – RMC After Marseille – Episode 113

« Luis Suarez, on ne peut pas lui en vouloir »

Malgré les difficultés offensives de l’équipe face à Tottenham, l’ancien joueur de l’OM à tenu à ne pas accabler l’attaquant colombien, titulaire du soir :

« Luis Suarez, on peut pas lui en vouloir par rapport au match de mercredi à Londres. C’est à dire qu’il était quand même dans un rôle assez ingrat, et là où il plaît au dirigeants et au coach c’est par sa générosité, ses appels. Tudor demande un énorme investissement au niveau du pressing et là-dessus, il fait les efforts! Après effectivement c’est pas, en déviation notamment et dans la qualité technique, Alexis Sanchez. » Source : Florent Germain – RMC After Marseille – Episode 113