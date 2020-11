OM : Pourquoi Alvaro a reçu une pré-convocation pour l’Equipe d’Espagne…

Titulaire à l’OM, Alvaro est ravi d’être à Marseille avec en plus cette saison l’occasion de jouer la Ligue des Champions. Le défenseur espagnol rêve de jouer pour son équipe nationale, il a reçu une pré convocation de « soutient » quand il était secoué par le tumulte des accusations de Neymar…

Alvaro Besoy, qui a grandi à ses côtés, a raconté les moments compliqués traversés par l’ancien défenseur de Villarreal. Il explique qu’Alvaro a reçu le soutient de Luis Enrique et de la Roja à ce moment là…

Ce n’est pas le protocole habituel, mais comme Alvaro traversait un moment difficile, c’était une manière de le soutenir

« Dans les jours qui ont suivi, on se parlait sans discontinuer sur le groupe WhatsApp qu’on a créé avec tous ses amis d’enfance. Il nous a raconté à quel point il l’avait mal vécu. On a nous-mêmes reçu des menaces de gens du Brésil. On s’est tous retrouvés pris dans cette histoire. Il en a souffert, il ne pouvait même plus sortir de chez lui. Le plus important pour lui à ce moment-là, c’était de jouer, cela lui permettait de s’évader, de ne pas penser à ce problème. Il y a eu trois matches (Saint-Étienne, Lille, Metz) au moment où la polémique était à son paroxysme, ça l’a aidé à ne pas ressasser. (…) Il a reçu une pré-convocation en sélection pour ces rencontres. Un des adjoints de Luis Enrique (le sélectionneur) l’a prévenu. Ce n’est pas le protocole habituel, mais comme il traversait un moment difficile, c’était une manière de le soutenir, de lui dire qu’il était sur la bonne voie. »

Alvaro Besoy – source : L’Equipe (03/11/2020)