Ces dernières semaines, de nombreuses questions se sont posées sur le placement d’Arek Milik dans le onze marseillais. Pour l’écrivain Thibaud Leplat, le Polonais ne s’inscrit pas dans le « football liquide » proposé par Sampaoli.

Arek Milik s’est récemment plaint de sa place dans l’effectif marseillais mais aussi de la tactique de Sampaoli qui ne le met pas forcément dans les meilleures conditions pour se porter vers l’avant et être décisif.

C’est ça le football liquide. D’où l’importance de retirer un joueur comme Milik — Leplat

Sur les ondes de RMC, l’écrivain Thibaud Leplat s’est exprimé à ce sujet et notamment sur l’idée de football proposé par Jorge Sampaoli. Le coach argentin serait, selon lui, un héritier du « football liquide » qui ne colle pas avec Milik.

« On entend beaucoup chez nos entraîneurs français, dans notre culture de jeu de transitions, d’équipes solides. Il faut être robuste, il faut ne rien laisser etc… C’est une manière de jouer au football. Sampaoli, lui, il est héritier d’une tradition qui est un peu le football de Guardiola par exemple, le football de positions. Lui prône un football liquide. C’est à dire qui change de forme, qui s’adapte à la structure. C’est un concept qui vient de Paco Seirul-Lo, qui en était l’idéologue. Pour essayer de comprendre pourquoi Milik ne rentre pas dans ce cadre-là, il faut s’imaginer qu’une équipe là-dedans, c’est comme une nuée d’oiseaux ou un ban de poissons. Vous voyez les oiseaux migrateurs quand ils arrivent par vague ? Vous voyez que chacun bouge dans une direction, mais personne ne touche l’autre, et cela créé des formes sans arrêt. Voilà ce que c’est une équipe pour eux, c’est quelque chose d’organique. Le point de repère entre tout le monde, ce qui permet de structurer l’ensemble, c’est le ballon, indépendament du poste. C’est pour ça qu’avec Guardiola à City vous avez parfois un même joueur qui change 3, 4 fois de poste dans un même match. C’est ce qu’essaie de faire Sampaoli à Marseille avec Rongier notamment. Under est aussi en train de beaucoup évoluer comme ça, il change d’aile, Payet, Gerson également… » Thibaud Leplat – Source : RMC (24/01/22)

Milik non soluble dans le football liquide de Sampaoli ?

« Sampaoli essaie d’inculquer que la forme est dans chacune des parties. Mais il suffit qu’il y en ait qu’un seul qui ne soit pas au diapason et tout s’effondre. C’est comme une mélodie en musique, vous pouvez faire une même chanson dans des gammes différentes. Ce qui compte, c’est le rapport entre les notes. Mais si vous changez une seule note, la mélodie ne fonctionne pas. C’est ça le football liquide. D’où l’importance de retirer un joueur comme Milik qui a du mal à intégrer cette idée. C’est un attaquant d’un autre football, plutôt physique, plutôt bien planté. Sampaoli a besoin d’avoir un autre type de joueurs capables de s’imprégner de ce football liquide. C’est le problème qu’a eu Guardiola à City, où il joue sans avant-centre, il n’y en a quasiment plus dans l’effectif. Le problème structurel de ce football-là, c’est qu’ils n’arrivent pas à penser le rôle de l’avant-centre. Ca a été un problème avec Ibrahimovic au Barça, à City c’est Bernardo Silva ou Grealish qui s’y collent… Il n’y a pas d’avant-centre parce qu’il n’y a pas d’ailiers, il n’y a pas de milieux, il n’y a pas de défenseurs. Rien n’est figé. La métaphore du football liquide permet de bien le penser. On voit bien que cet OM bouge, qu’il y a sans arrêt du mouvement. Ce qui compte, au-delà de la profondeur ou des diagonales qu’on évoque dans le football traditionnel, c’est un mouvement autour d’une même structure, c’est à dire des positions qui s’inversent avec toujours une distance plus ou moins égale entre les joueurs. Si on essaie de comprendre cette idée-là, on peut comprendre pourquoi Milik est un problème dans cette équipe-là ». Thibaud Leplat – Source : RMC (24/01/22)