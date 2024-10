OM PSG : Entre Rulli et Donnarumma, cet expert des gardiens fait clairement son choix !

Au cour d’un entretien accordé à BFM Marseille, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon a donné son sentiment sur le portier de l’OM Geronimo Rulli qu’il juge supérieur à celui du PSG Gianluigi Donnarumma

Recruté lors du mercato estival par l’Olympique de Marseille Geronimo Rulli s’impose déjà comme un taulier de l’équipe de Roberto De Zerbi. L’ancien gardien de l’Ajax et de Montpellier a clairement fait gagner des points importants dans ce début de saison réussi par l’OM. Au cours d’une interview réalisée par BFM Marseille, Christophe Lollichon juge le gardien olympien supérieur à celui du PSG, Gianluigi Donnarumma.

A lire aussi : OM – Angers : Quelle heures, quelle chaine TV ?

« Ce qui est frappant chez Rulli, c’est son relâchement. Il est très fluide dans ses mouvements, ce qui lui permet de se déplacer rapidement et de prendre des décisions éclairées », analyse ainsi l’ancien entraineur des gardiens de Chelsea. « Son jeu au pied est impressionnant, il est à l’aise des deux pieds et ne craint pas la pression de l’adversaire. Avec un entraîneur comme De Zerbi, c’est un atout majeur. (…) « Dans le domaine aérien, il va très haut et il veut intervenir. Il me rappelle un peu David Raya d’Arsenal dans cette volonté de s’imposer. Ça soulage une défense d’avoir un gardien qui veut autant influencer le jeu. »

Entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois

Rulli s’est par ailleurs déjà distingué sur en réalisant deux arrêts sur penalty, face à Brest lors de la première journée (1-5) et à Lyon lors de la 5e journée (2-3).

Christophe Lollichon place d’ailleurs le gardien de l’OM au-dessus de celui du PSG Donnarumma : « Quand on regarde les meilleurs gardiens de Ligue 1 actuellement, Rulli est devant Donnarumma. Si j’ai à choisir entre Rulli et Donnarumma, je prends Rulli 100 fois, parce qu’il est proactif alors que Donnarumma n’est que réactif. J’ai vu sa progression et il est en pleine maturité à l’OM », conclut-il.

A lire aussi : OM – Angers : La compo probable de Roberto De Zerbi