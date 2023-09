OM : Quel onze face à Amsterdam dans ce contexte particulier?

L’OM se déplace à Amsterdam ce jeudi pour y affronter l’Ajax. Le groupe a été annoncé par l’OM, Sarr n’est toujours pas remis, Murillo fait sa première, Gigot et Balerdi sont bien là.

L’OM se déplace ce jeudi à Amsterdam pour y affronter l’Ajax. Marcelino n’étant plus l’entraîneur, c’est Pancho Abardonado qui va assurer l’intérim avec Jean-Pierre Papin qui a fait le déplacement aux Pays-Bas. Avec quel onze va évoluer ce nouvel OM?

Au poste de gardien, Pau Lopez devrait assurer sa place de titulaire. Remis de blessure, Gigot pourrait être titulaire avec Mbemba en défense. Concernant le milieu de terrain, Pancho pourrait opter pour un 433 avec Rongier, Ounahi et Kondogbia ou assurer avec ce que les joueurs connaissent déjà : un 442 avec Rongier et Veretout. En attaque, l’absence de Sarr se fait toujours ressentir. Ndiaye pourrait prendre sa place à droite avec Correa à gauche et un duo Aubameyang – Vitinha.

Pau Lopez

Clauss Gigot Mbemba Lodi

Ndiaye Veretout Rongier Correa

Vitinha Aubameyang

Le groupe pour faire le déplacement à Amsterdam

Gardiens ; López, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Clauss, Murillo, Mbemba, Gigot, Meïté, Balerdi, Lodi, Soglo

Milieux : Rongier, Veretout, Kondogbia, Ounahi, Nadir

Attaquants : Ndiaye, Mughe, Harit, Correa, Aubameyang, Vitinha

📝 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 retenu pour le déplacement à Amsterdam ! ✈️#AJAOM pic.twitter.com/epfNJ8xqT4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 20, 2023

Malgré le contexte compliqué, une quinzaine de supporters de l’#OM est à Marignane pour encourager les joueurs avant leur départ pour Amsterdam #AjaxOM @OMLaProvence @laprovence pic.twitter.com/TI3So5DGby — Alexandre Jacquin (@AJac13) September 20, 2023