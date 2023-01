OM : Quel onze face à Hyères ?

Ce samedi à 15h30, l’Olympique de Marseille va affronter le FC Hyères pour le compte des 32e de finale de Coupe de France. Quelle équipe sera alignée par Igor Tudor ?

Après deux victoires en Ligue 1 face à Toulouse et Montpellier, l’OM va affronter le FC Hyères en Coupe de France. Igor Tudor sera privé de Samuel Gigot (protocole comotion), Nuno Tavares (suspendu), Clauss (adducteurs) et doit aussi faire sans Harit (genou) qui ne devrait pas rejouer cette saison. Un doute subsiste concernant Dimitri Payet. Eric Bailly devrait être aligné dans l’axe de la défense olympienne avec Mbemba et Balerdi. Le coach a déjà confié que Blanco serait aligné à la place de Lopez. Kaboré et Kolasinac devraient occuper les postes de pistons.

Au milieu, l’habituel duo Rongier / Veretout pourrait laisser sa place à Guendouzi et Gueye. Enfin devant, Tudor pourrait enfin tenter de mettre Sanchez en soutien de Bamba Dieng, Under faisant le troisiéme élément de l’attaque.

L’occasion de tester Sanchez en soutien de Dieng ?

Blanco

Mbemba Bailly Balerdi

Kaboré Guendouzi Gueye Kolasinac

Under Sanchez

Dieng

Dieng lui sera titulaire, pas parce qu’on manque de joueurs mais parce qu’il est fort

« C’est une compétition importante pour nous, on veut la gagner, c’est ce que j’ai dit aux joueurs ce matin. On sait que c’est difficile au début, il ne faut pas sous-estimer les adversaires, on l’a vu il y a deux ans. (…) Les pistons ? Les deux solutions sont Sead (Kolasinac) et Issa Kaboré. On a aussi la possibilité de mettre Ünder ou Rongier, qui sont des solutions plus extrêmes, donc on préfèrerait partir sur la première. Les principes sont les mêmes peu importe les joueurs. Sead est sur une bonne période, il peut jouer central ou piston. Issa, sur le dernier match sa rentrée ne m’a pas beaucoup plu, il a fait des erreurs, a semblé surpris, mais sur la première partie de saison il a fait des bonnes entrées, il a même marqué un but et il travaille. Ben Seghir ne commencera pas, Dieng lui sera titulaire, pas parce qu’on manque de joueurs mais parce qu’il est fort. Il a des qualités et j’ai envie de l’utiliser davantage qu’en première partie de saison.. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/12/2022)