OM: Quel onze face à la lanterne rouge Angers ?

L’Olympique de Marseille affronte le dernier du championnat Angers au Stade Vélodrome en match de la 35e journée de Ligue 1. Quel onze de l’OM alignera l’entraineur du club marseillais Igor Tudor ?

Après des victoires importantes à Lyon et Auxerre, l’OM a perdu sa seconde place après sa défaite à Lens le week-end dernier. Après la victoire des nordistes ce vendredi, les olympiens comptent 5 points de retard avant demain sur l’objectif initial du début de saison. Face à Angers, dernier et déjà assuré de jouer en Ligue 2 la saison prochaine, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de gagner pour espérer encore terminer à la 2eme place à la fin championnat.

A lire aussi : Mercato OM : Une manne financière inédite !

A lire aussi: Mercato : « L’intérêt de l’OM ? ça me fait du bien, c’est une équipe de rêve ! «

LE ONZE PROBABLE

Lopez – Mbemba- Balerdi – Kolasinac – Kaboré – Clauss – Rongier – Veretout – Under – Guendouzi – Sanchez

Igor Tudor a fait le point sur l’état de son groupe. Il pourra déjà compter sur le retour de son attaquant, « Alexis Sanchez sera là, il va bien ». Concernant Samuel Gigot, l’incertitude demeure: « On verra demain à l’entraînement et on prendra une décision ». Harit et Ounahi sont toujours blessés.

Sanchez opérationnel, Gigot incertain !

#Tudor : « Alexis Sanchez va très bien. On verra pour Samuel Gigot, il va essayer de s’entraîner. On prendra une décision demain. » #liveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 12, 2023

Le coach n’a pas voulu évoqué la composition de son onze, en particulier concernant Guendouzi et Payet : « Je vais décider demain, comme toujours (concernant d’éventuelles titularisations). Mais c’est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C’est très bon, parce que c’est vrai qu’on n’a pas eu beaucoup cela cette saison ».