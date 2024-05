OM : Quel onze face à l’Atalanta pour ce match retour ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille se déplace à Bergame pour y affronter l’Atalanta ce jeudi pour la 1/2 finale retour d’Europa League. Quel onze va proposer Jean-Louis Gasset pour cette rencontre ?

L’OM de Jean-Louis Gasset a réussi à se remettre en confiance et à l’endroit en enchainant une victoire face à Lens et un bon match nul face à l’Atalanta. L’infirmerie marseillaise se vide et Gasset va pouvoir s’appuyer sur un groupe bien plus étoffé. Si Garcia, Gueye et Onana ne sont pas dans la liste de l’UEFA et ne pourront donc pas être utilisés pour ce match, tout comme Valentin Rongier toujours en phase de reprise, Gigot (suspendu) sera disponible tout comme Merlin, Clauss ou encore Sarr. Bamo Meité pourrait même faire son retour dans le groupe…

Pau Lopez sera titulaire dans les buts devant une défense qui pourrait être composée de Mbemba, Balerdi et Gigot malgré les bobos récents. Merlin devrait retrouver une place de titulaire, à droite, Clauss devrait être reconduit. Kondogbia devrait être titularisé au milieu en compagnie de Veretout, Harit pourrait être titulaire en 10 avec Aubameyang et Sarr (ou Ndiaye)en attaque.

Un 3-4-1-2 hybride ?

Lopez Mbemba Gigot BalerdiClauss Henrique Veretout Kondogbia MerlinHaritSarr Aubameyang

Plus de repos pour les marseillais !

Les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana. Pour le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle.

« L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana